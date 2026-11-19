Büyük Bitcoin (BTC) yatırımcılarının bir kısmı 16-17 Kasım'da altı büyük transferle toplam 8407 Bitcoin'i kripto para borsalarına gönderdi. Zincir üstü verilere göre bu transferlerin toplam değeri yaklaşık 540 milyon dolara ulaştı.

Borsalar dışındaki balina cüzdanlarının bakiyesi ise son 30 günde yüzde 2,5 artışla 3,02 milyon Bitcoin'e çıktı. Bu, yaklaşık 84 bin Bitcoin'lik artışa ve şubattan bu yana en güçlü aylık büyümeye karşılık geliyor.

TEK CÜZDANDAN 1040 BİTCOİN

Transferlerin en büyüğünde 16 Kasım'da 2219 Bitcoin (yaklaşık 143,8 milyon dolar) bir kripto para borsasına aktarıldı. 17 Kasım'da ise 1562 ve 1461 Bitcoin'lik iki transferle yaklaşık 193 milyon dolar bir borsanın kurumsal birimine gönderildi.

Bir zincir üstü veri platformuna göre adresi bc1q7s ile başlayan tek bir cüzdan da 24 saat içinde bir kripto para borsasına 1040 Bitcoin (yaklaşık 67,2 milyon dolar) yatırdı. Transferler 40 ile 301 Bitcoin arasında değişti.

Borsalara yapılan transferler genellikle satış hazırlığı olarak yorumlansa da bu işlemler yatırımcıların Bitcoin'lerini sattığını kesin olarak göstermiyor. Bakiye verileri ise en az 1000 Bitcoin tutan cüzdanları kapsıyor, artışın yeni alımlardan mı yoksa iç transferlerden mi geldiği netlik kazanmadı.

61 BİN 300 DOLAR KRİTİK SEVİYE

12 Kasım tarihli bir analiz borsalara girişlerin dokuz ayın zirvesine çıktığını ve tek bir borsaya bir günde yaklaşık 2000 Bitcoin girdiğini ortaya koymuştu. Madencilerin rezervleri ise yaklaşık 1,19 milyon Bitcoin ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Bir kripto para borsasının 18 Kasım tarihli raporuna göre spot Bitcoin ETF'lerinden ekim başından 17 Kasım'a kadar yaklaşık 3,09 milyar dolar çekildi. Bu çıkış, üçüncü çeyrekteki 6,36 milyar dolarlık girişin neredeyse yarısını sildi.

Rapora göre üçüncü çeyreğin sonundaki yükselişte alım yapan yatırımcıların ortalama maliyeti 80 bin dolar civarında, gerçekleşmemiş zararları ise yüzde 20'ye yaklaşıyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 17 Kasım'da 239,9 milyon dolar net çıkış oldu.

Raporda 61 bin 300 dolar kritik destek olarak gösterildi ve bu seviyenin altında kalıcı işlem görülmesi halinde temmuzdaki 57 bin 800 dolarlık dibin gündeme gelebileceği belirtildi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,2 değer kaybeden Bitcoin 63 bin 800 dolardan işlem görüyor.