Bitcoin ABD-İran gerginliğinde altın ve hisse senetlerini geride bıraktı

ABD-İran geriliminin başladığı 28 Şubat'tan bu yana Bitcoin (BTC), yüzde 12 değer kazanarak hem altını hem S&P 500 endeksini geride bıraktı. Altın aynı dönemde yüzde 16 gerilerken borsa endeksi yüzde 4 düştü.

Bitcoin fiyatı yayım sırasında 71.144 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı dönemde ons altın yüzde 16'lık sert düşüşle 4.420 dolara gerilerken S&P 500 endeksi yüzde 4 değer kaybederek 6.580 seviyesine indi.

Piyasa verileri, Bitcoin'in yalnızca son gerilimde değil, büyük jeopolitik olayların çoğunda altın ve borsayı geride bıraktığını gösteriyor. Ocak 2020'deki ilk ABD- İran tırmanması, Mart 2020'deki Covid-19 salgını, Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşı, Mart 2023'teki ABD bölgesel bankacılık krizi ve Nisan 2025'teki kararlarının ardından BTC'nin 60 günlük getirisi her seferinde hem altını hem S&P 500'ü aştı.

Bu eğilimin tek belirgin istisnası Ağustos 2024'teki Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımının tetiklediği küresel satış dalgası çözülmesinde yaşandı. O dönemde altın 60 günde yüzde 9 yükselirken Bitcoin yüzde 3'te kaldı.

KURUMSAL TALEP BTC'NİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR

Fiyat performansının arkasında güçlenen kurumsal ilgi de yer alıyor. Strategy, 24 Mart'ta 1.031 BTC daha satın aldığını duyurdu. Şirketin toplam Bitcoin pozisyonu 762.099 BTC'ye ulaştı ve bu varlığın güncel değeri yaklaşık 54,23 milyar dolar.

Strategy, Bitcoin alım programını sürdürmek için 42 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefi de açıkladı. Şirket bu hamleyle varlığa olan uzun vadeli güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Zincir üstü veriler de benzer bir tablo çiziyor. Uzun vadeli yatırımcıların satış baskısı oluşturmak yerine birikim sürecini sürdürdüğü görülüyor. Analistler, kurumsal alımlar, uzun vadeli yatırımcıların hareketsizliği ve Bitcoin'in jeopolitik olaylardaki tarihsel dayanıklılığının bir arada BTC için olumlu bir zemin oluşturduğunu değerlendiriyor.

Serkan KÖSE
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

İşte futbolcu cinayetinin kan donduran görüntüleri
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

ABD'den savaşı yıllarca sürdürecek İran kararı
Haberler.com
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

İran'la ilgili ortalığı karıştıran "Türkiye" iddiası! Yalanlama geldi
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Merakla beklenen haber geldi