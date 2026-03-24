Bitcoin ABD-İran gerginliğinde altın ve hisse senetlerini geride bıraktı

Bitcoin fiyatı yayım sırasında 71.144 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı dönemde ons altın yüzde 16'lık sert düşüşle 4.420 dolara gerilerken S&P 500 endeksi yüzde 4 değer kaybederek 6.580 seviyesine indi.

Piyasa verileri, Bitcoin'in yalnızca son gerilimde değil, büyük jeopolitik olayların çoğunda altın ve borsayı geride bıraktığını gösteriyor. Ocak 2020'deki ilk ABD- İran tırmanması, Mart 2020'deki Covid-19 salgını, Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşı, Mart 2023'teki ABD bölgesel bankacılık krizi ve Nisan 2025'teki kararlarının ardından BTC'nin 60 günlük getirisi her seferinde hem altını hem S&P 500'ü aştı.

Bu eğilimin tek belirgin istisnası Ağustos 2024'teki Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımının tetiklediği küresel satış dalgası çözülmesinde yaşandı. O dönemde altın 60 günde yüzde 9 yükselirken Bitcoin yüzde 3'te kaldı.

KURUMSAL TALEP BTC'NİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR

Fiyat performansının arkasında güçlenen kurumsal ilgi de yer alıyor. Strategy, 24 Mart'ta 1.031 BTC daha satın aldığını duyurdu. Şirketin toplam Bitcoin pozisyonu 762.099 BTC'ye ulaştı ve bu varlığın güncel değeri yaklaşık 54,23 milyar dolar.

Strategy, Bitcoin alım programını sürdürmek için 42 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefi de açıkladı. Şirket bu hamleyle varlığa olan uzun vadeli güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Zincir üstü veriler de benzer bir tablo çiziyor. Uzun vadeli yatırımcıların satış baskısı oluşturmak yerine birikim sürecini sürdürdüğü görülüyor. Analistler, kurumsal alımlar, uzun vadeli yatırımcıların hareketsizliği ve Bitcoin'in jeopolitik olaylardaki tarihsel dayanıklılığının bir arada BTC için olumlu bir zemin oluşturduğunu değerlendiriyor.