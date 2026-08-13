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Bitcoin ABD enflasyonuna tepkisiz kaldı: Gözler Fed'de

Bitcoin ABD enflasyonuna tepkisiz kaldı: Gözler Fed'de
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Bitcoin, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından hafifçe geriledikten sonra büyük ölçüde yatay seyretti. En büyük kripto para 63 bin 863 dolar dolayında işlem görürken son 24 saatte ve haftalık bazda neredeyse değişmedi. Beklentiyle uyumlu gelen verinin faiz artırımı beklentisini zayıflatabileceği ve olası bir parasal gevşemenin Bitcoin'i destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon, Mart 2021'den bu yana en yavaş artış hızına işaret ediyor. Veriye göre enerji ve akaryakıt fiyatları üst üste ikinci ay geriledi, market fiyatları ise marttan bu yana ilk kez düştü.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİN ZAYIFLAMASI BİTCOİN'İ DESTEKLEYEBİLİR

Veri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artıracağı beklentisini zayıflatabilir. Daha ılımlı enflasyon, ilerleyen dönemde faiz indirimi için Fed'e alan açabilir. Düşük faizler, düzenli faiz getirisi sunmayan Bitcoin'i elde tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor. Bu nedenle düşük faiz ortamının Bitcoin'e yönelik talebi destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Yine de tablo tek yönlü değil. Dünyanın en büyük ekonomisindeki inatçı enflasyon, Fed'i faizde temkinli davranmaya itmişti. Bugünkü ılımlı veriye karşın fiyatlar bir yıl öncesine göre hâlâ yüksek.

BİTCOİN YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Bitcoin, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a düzenlediği saldırının ardından daha dalgalı bir seyir izledi. Kripto para, savaşa dair ilk haberlerle sert biçimde gerilemişti. Bitcoin şu anda yıl başından bu yana yüzde 30'a yakın değer kaybında.

Buna karşın son haftalarda yatırımcıların varlığa iştahı arttı. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, sektör için olumsuz gelişmelere rağmen güçlü giriş çekti. Fon akışı verilerine göre geçen haftaki girişler, nisandan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Bu dönemde Coldcard donanım cüzdanlarını hedef alan büyük bir saldırı yatırımcıları sarsmış, uzun süredir beklenen dijital varlık piyasa yapısı yasası CLARITY'nin oylaması da ertelenmişti.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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