Bitcoin ABD enflasyon verilerinin baskısıyla gerilemeye devam ediyor

Bitcoin ABD enflasyon verilerinin baskısıyla gerilemeye devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin ABD'nin beklenenden yüksek enflasyon verileri sonrası 115.500 dolara geriledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi umutlarını zayıflatan makroekonomik veriler risk iştahını azalttı. Ayrıca Hazine Bakanı'nın Bitcoin rezerv planını reddetmesi piyasayı olumsuz etkiledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin yaşanan düşüşle 124.350 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 7 geriledi. Piyasa katılımcıları, ABD'nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin beklenenden yüksek gelmesinin ardından temkinli davranıyor. Bu durum, Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimalini azalttı.

Fed Beklentileri Bitcoin Fiyatını Baskıladı

ABD Hazine Bakanı Scott'ın hükümetin stratejik rezerv için Bitcoin satın almayacağını açıklaması da piyasayı olumsuz etkiledi. Bakan, bunun yerine daha "bütçe-nötr" bir yaklaşım benimseneceğini belirtti.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, Bitcoin'in son düşüşünün yatırımcı güvenindeki temkinli yaklaşımı yansıttığını söyledi. Liu, "Yüksek enflasyon Fed faiz indirimlerine olan umutları azaltıyor, doları güçlendiriyor ve riskten kaçınma davranışını hızlandırıyor." dedi.

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas ise spot ETF akış verilerinin piyasa düşüşünün çöken inançtan ziyade sermaye rotasyonu ile ilgili olduğunu gösterdiğini belirtti. Geçen cuma Grayscale ve Ark Invest'in Bitcoin ETF'sinden fonların çıktığını, BlackRock'ın IBIT'inin ise net giriş almaya devam ettiğini söyledi.

Lucas, mevcut kilit destek seviyelerinin 115.000 dolar ve 112.500 dolar bölgesi olduğunu, bu seviyelerin altına kırılmanın 110.000 dolara doğru bir hareket riskini taşıyabileceğini ekledi. Analistler, bir sonraki büyük piyasa tetikleyicisinin ABD makroekonomik olayları olmaya devam edeceği konusunda hemfikir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray'da büyük gün

Trump'ın heyecanı sözlerine yansıdı: Beyaz Saray'da büyük gün
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
title