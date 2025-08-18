Bitcoin ABD enflasyon verilerinin baskısıyla gerilemeye devam ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin yaşanan düşüşle 124.350 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 7 geriledi. Piyasa katılımcıları, ABD'nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin beklenenden yüksek gelmesinin ardından temkinli davranıyor. Bu durum, Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimalini azalttı.

Fed Beklentileri Bitcoin Fiyatını Baskıladı

ABD Hazine Bakanı Scott'ın hükümetin stratejik rezerv için Bitcoin satın almayacağını açıklaması da piyasayı olumsuz etkiledi. Bakan, bunun yerine daha "bütçe-nötr" bir yaklaşım benimseneceğini belirtti.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, Bitcoin'in son düşüşünün yatırımcı güvenindeki temkinli yaklaşımı yansıttığını söyledi. Liu, "Yüksek enflasyon Fed faiz indirimlerine olan umutları azaltıyor, doları güçlendiriyor ve riskten kaçınma davranışını hızlandırıyor." dedi.

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas ise spot ETF akış verilerinin piyasa düşüşünün çöken inançtan ziyade sermaye rotasyonu ile ilgili olduğunu gösterdiğini belirtti. Geçen cuma Grayscale ve Ark Invest'in Bitcoin ETF'sinden fonların çıktığını, BlackRock'ın IBIT'inin ise net giriş almaya devam ettiğini söyledi.

Lucas, mevcut kilit destek seviyelerinin 115.000 dolar ve 112.500 dolar bölgesi olduğunu, bu seviyelerin altına kırılmanın 110.000 dolara doğru bir hareket riskini taşıyabileceğini ekledi. Analistler, bir sonraki büyük piyasa tetikleyicisinin ABD makroekonomik olayları olmaya devam edeceği konusunda hemfikir.