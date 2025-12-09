Bitcoin 90 bin dolarda tutunuyor: Gözler Fed kararında

Lider kripto para birimi Bitcoin salı günü 90.000 dolar civarında seyrederken kripto piyasaları düşük işlem hacimli bir bekleme sürecine girdi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günü açıklanacak yılın son politika kararını beklerken analistler, Başkan Jerome Powell'ın ileriye dönük yönlendirmesinin faiz indiriminin kendisinden daha belirleyici olacağını öne sürüyor.

ETF Akışları Rotasyona İşaret Ediyor

Piyasa verilerine göre Bitcoin son günlerde 88.000 - 93.000 dolar aralığında yatay bir seyir izliyor. Likiditenin inceldiği bu dönemde Ethereum (ETH) salı günü yaklaşık 3.100 dolar seviyesinde tutunurken, BNB 886 dolara kadar geriledi. Solana (SOL) ise 132 dolar civarında el değiştiriyor. Belirsizliğin arttığı ortamda toplam kripto varlık değeri 3,1 trilyon dolar seviyesine çekilmiş durumda.

Görece sakin fiyat hareketine karşın borsa yatırım fonlarındaki (ETF) akımlar tabloya ek katman ekliyor. Bitcoin odaklı ETF'ler pazartesi günü 60 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, Ethereum, Solana ve XRP ürünlerine sırasıyla 35 milyon, 1 milyon ve 38 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Araştırma şirketi BRN'in Araştırma Direktörü Timothy Misir, bu dağılımın "genel bir riskten kaçıştan çok seçici pozisyon alımına" işaret ettiğini, Bitcoin'in geride kalmayı sürdürürken altcoinlerin belirli ölçüde ilgi çektiğini belirtti.

Piyasa yapısına ilişkin göstergeler de karışık sinyaller veriyor. Misir, spot kümülatif hacim deltası (CVD) değerinin eksi 40 milyon dolardan eksi 111 milyon dolara gerilediğini, yani kalıcı satış baskısına rağmen spot fiyatın görece dirençli kaldığını aktardı. Analiste göre bu tablo, piyasanın toparlanma evresine girdiğine dair ilk işaretleri desteklerken, yatırımcı güveninin hâlâ zayıf olduğuna işaret ediyor. Misir, aktif adres sayılarının istikrar kazandığını ve transfer hacimlerinin yükseldiğini, bunun da "piyasanın iyileşmekte olduğunu ancak henüz sağlıklı seviyelere dönmediğini" gösterdiğini vurguladı.

Haftaya damga vuran başlık ise Fed'in faiz kararı. Misir, bu haftayı "ikili makro hafta" olarak tanımlayarak, yatırımcıların çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına kadar büyük ölçüde kenarda beklediğini ifade etti. Piyasada faiz indirimi beklentisi ise yüksek durumda. Bu görünüm, daha yumuşak gelen ADP istihdam verileri ve zayıflayan tüketici güveniyle destekleniyor. Buna karşın, hane halkı tarafındaki kötümserlik ve ABD'de rekor seviyelere çıkan tüketici kredileri, talep görünümü üzerinde soru işaretleri yaratıyor.

Nansen'de baş araştırma analisti olan Aurelie Barthere, piyasaların "zaten fiyatlara yansımış bir faiz indirimi" beklediğini, bu nedenle Powell'ın vereceği ileriye dönük yönlendirme mesajlarının, indirimin kendisinden daha önemli olacağını belirtti. Barthere, Fed'in Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'nde uzun vadeli politika faizini yüzde 3 civarında tutmasını, bunun da komite içindeki görüş ayrılığını yansıtmasını bekliyor. Analist, bu çerçevede Bitcoin'in toplantı sonrasında da ilk etapta 91.000 dolar çevresinde dalgalanmayı sürdürebileceğini öngörüyor.

Kraken bünyesindeki CF Benchmarks şirketinin pazarlamadan sorumlu üst yöneticisi (CMO) Mark Pilipczuk ise Fed'e dair beklentilerin dijital varlıklar arasında belirgin bir ayrışmaya yol açtığını söylüyor. Pilipczuk, karar öncesinde yatırımcıların temkinli kalmayı tercih etmesi yüzünden altcoinlerin Bitcoin'in gerisinde performans gösterdiğini ifade ediyor. Analist, Fed fon vadelilerinin çarşamba günü için bir faiz indirimi öngördüğünü, ancak bir sonraki adımın haziran ayına kadar beklenmediğini hatırlatıyor. Buna rağmen Pilipczuk, Fed'in haziran öncesi ek bir indirim ihtimalini işaret etmesi ve emek piyasası verilerinin yumuşamaya devam etmesi, enflasyon beklentilerinin de yüzde 2-3 bandında kalması hâlinde, yukarı yönlü hareket için alan bulunduğunu düşünüyor.

Türev piyasalar ve likidite tarafındaki tablo da dalgalı durumda. QCP Capital'in 8 Aralık tarihli piyasa notunda, hafta sonunda Bitcoin fiyatının 88.000 dolardan 92.000 dolara, Ethereum'un ise 2.910 dolardan 3.150 dolara hızlı şekilde gidip gelmesinin, yıl sonu yaklaşırken likiditenin ne kadar sığlaştığını gösterdiği ifade edildi. Buna karşın, bu sert hareketlere rağmen tasfiyelerin yılın önceki dönemlerine kıyasla sınırlı kaldığı, kaldıraçlı pozisyonların görece düşük seviyede olduğu vurgulandı.