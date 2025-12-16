Haberler

Bitcoin 87 bin doların altına geriledi

Bitcoin 87 bin dolar seviyesinin altına inerken Ethereum ve altcoinlerde sert düşüşler görüldü. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, yıl sonu likidite sıkışıklığı ve Çin'deki madencilik kısıtlamaları düşüşün temel nedenleri olarak gösteriliyor.

Salı gecesi kripto para piyasalarında sert rüzgarlar esti ve lider kripto para birimi Bitcoin 87 bin dolar desteğini kaybetti. Yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak daha güvenli limanlara yöneldiği bu süreçte, piyasa genelinde kırmızı bir tablo hâkim oldu. Satış baskısı sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı ve diğer büyük piyasa değerine sahip varlıklarda da hissedildi.

RİSKTEN KAÇIŞ KRİPTOYU BASKILADI

Türkiye saatiyle Salı sabahı 07.30 sularında Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,4 değer kaybederek 85.617 dolar seviyesine geriledi. Aynı zaman diliminde Ethereum yüzde 6,5 düşüşle 2.915 dolara inerken BNB, XRP ve Solana gibi önde gelen diğer kripto paralarda yüzde 4 ila 7 arasında kayıplar yaşandı. Presto Research analistleri düşüşün arkasında kripto piyasasına özgü somut bir katalizörden ziyade küresel piyasalardaki hareketlerin etkili olduğunu belirtti. Özellikle ABD borsalarının açılışta düşüş yaşaması risk iştahını olumsuz etkiledi.

Yıl sonuna yaklaşırken piyasalarda likiditenin azalması da fiyat hareketlerinin boyutunu artıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Kronos Research yetkilileri makroekonomik tedirginliklerin geri döndüğünü ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesiyle düşüşün derinleştiğini ifade etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı faiz indirimine rağmen piyasada beklenen yıl sonu rallisi ihtimali zayıflamış durumda. Yatırımcılar özellikle bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor.

Piyasadaki düşüşle ilgili konuşulan bir diğer kritik gelişme ise Çin kaynaklı madencilik haberleri oldu. Nano Labs yöneticisine göre Çin'in Sincan bölgesinde en az 400 bin madencilik cihazı yakın zamanda devre dışı kaldı. Sektör verilerine göre ağın hash oranında yaklaşık yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Çin hükümetinin yasa dışı faaliyetlere karşı baskıyı artırması bu kapanmalarda etkili oldu. Uzmanlar bu durumun kısa vadeli bir satış baskısı yaratabileceğini ancak Sincan merkezli madencilerin henüz yüklü miktarda Bitcoin sattığına dair net bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.

