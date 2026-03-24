Bitcoin 70 bin seviyesini korurken altcoinlerde çift haneli yükseliş

Gün içinde 68.000 doların altına kısa süreli gerileyen Bitcoin, 72.000 dolara doğru yükseldi ve 71.000 dolar civarında denge buldu. Piyasa verilerine göre Bitcoin hakimiyeti yüzde 56,7 seviyesinde, toplam piyasa değeri ise 2,51 trilyon dolar civarında ölçüldü.

Dalgalanmanın arka planında ABD- İran ilişkilerine dair çelişkili sinyaller yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump verimli görüşmeler yapıldığını belirtirken İranlı yetkililer herhangi bir müzakerenin gerçekleştiğini reddetti. Bu belirsizlik küresel piyasalarda risk varlıklarındaki oynaklığı artırdı.

KRİPTO PİYASASINA BİR GÜNDE 100 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Ethereum (ETH) son 24 saatte Bitcoin'in önüne geçerek 2.150 doların üzerinde işlem gördü. Ethereum'un toplam piyasa değerindeki payı yüzde 10,4'e yükseldi. Solana da 90 doları aşarak geniş çaplı toparlanmaya katıldı. Bitcoin'in 70.000 dolar üzerinde tutunmasının ardından yatırımcıların daha yüksek riskli varlıklara yöneldiği gözlendi.

Yapay zeka ve altyapı odaklı tokenler arasında Bittensor çift haneli günlük artışla 300 doların üzerine çıktı. Aptos ve Fetch.ai de gün içinde yüzde 10'u aşan kazanımlar kaydetti. Render ve LayerZero da yukarı yönlü harekete eşlik etti.

Toparlanmaya tüm tokenler katılmadı. Siren kısa süre önce ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden sert geri çekilmeyle 1,04 dolara geriledi. Küçük ölçekli tokenlerde kâr satışlarının sürdüğü görüldü.