Bitcoin 60 bin dolar desteğine dayandı

Bitcoin, 61 bin 394 ile 64 bin 353 dolar arasındaki günlük aralıkta işlem gördü. 24 saatlik işlem hacmi 56,21 milyar dolar oldu. Yüzde 3,44 değer kaybeden fiyat, Ekim 2025'te ulaşılan 126 bin 080 dolarlık tarihi zirveden yüzde 50'nin üzerinde uzaklaştı. Bitcoin bir önceki hafta 74 bin dolar üzerinde işlem görüyordu. Bu seviyeden kopuşun ardından 65 bin dolarlık bölge de tutunamaz hale geldi.

60 bin dolarlık seviye hem psikolojik bir eşik hem de Şubat'taki sert satış dalgasının sonlanma noktası olarak piyasada kritik destek görevi üstleniyor. Bu seviyenin kırılması durumunda sıradaki büyük destek bölgesi 55 bin dolar olarak öne çıkıyor.

ETF ÇIKIŞLARI VE STRATEGY'NİN SATIŞI PİYASAYI BASTI

ABD spot Bitcoin ETF'lerinde 13 gün süren net çıkış serisinin ardından 4 Haziran'da 3,05 milyon dolarlık sınırlı bir net giriş kaydedildi. Toplam net varlıklar yaklaşık 80,40 milyar dolar, birikimli net girişler ise 54,27 milyar dolar düzeyinde seyretti.

Strategy'nin 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin sattığını açıklaması piyasada ayrı bir baskı yarattı. Şirket, 26-31 Mayıs tarihleri arasında ortalama 77 bin 135 dolardan 32 Bitcoin sattı. Elde edilen yaklaşık 2,5 milyon dolar tercihli hisse dağıtımlarında kullanıldı. Satış ölçek açısından küçük kaldı. Bununla birlikte Strategy'nin önceki piyasa streslerinde sürekli alım yapan kurumsal aktör olarak bilinmesi yatırımcıların dikkatini çekti.

Strategy kurucusu Michael Saylor bu zayıflığı geniş çaplı sermaye rotasyonunun bir parçası olarak değerlendirdi. Saylor, 14 Mayıs'tan bu yana Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiğini belirterek "Bu bir Bitcoin değer kaybı değil, sermaye rotasyonu." dedi. Yapay zeka altyapısının sermaye piyasaları üzerinden ölçek kazandığına da dikkat çekti.

Zincir içi veri analistlerine göre 100 Bitcoin'in üzerinde hareket gerçekleştiren balinaların Binance'e aktardığı miktar haziranda belirgin biçimde arttı. Balina girişleri 2 Haziran'da yaklaşık 8 bin 200 Bitcoin'e, 4 Haziran'da ise 6 bin 400 Bitcoin'in üzerine çıktı. Nisan ortasından bu yana aylık ortalama yaklaşık 1 bin 200 Bitcoin'den 2 bin 800 Bitcoin'in üzerine yükseldi. Benzer seviyelerin en son şubat başında, Bitcoin'in 60 bin doların altına gerilediği dönemde gözlemlendiği hatırlatıldı. Analistler bu hareketin planlı bir uzun vadeli pozisyonlanmadan ziyade hızlı fiyat düşüşü karşısında duygusal risk yönetimine işaret ettiğini vurguladı.

DUYGU GÖSTERGELERİ DÜŞÜŞTE

Piyasa duygu verisini izleyen platformların çözümlemelerine göre Bitcoin'in geç Mayıs'taki zirveden yaklaşık 63 bin 800 dolara gerilemesi sosyal medya tonunu hızla değiştirdi. Fiyat 78 bin dolar civarındayken sosyal duygu güçlü biçimde yükseliyordu. Tepeden geri çekilmeyle birlikte kalabalık kısa sürede satış yönüne döndü. Düşüşün büyük bölümü üç günde gerçekleşti. Topluluk zirve yakınında en iyimser, dip yakınında ise en karamsar konumda yer aldı.

Piyasayı takip eden analistler 2026-2027 dönemini olası bir birikim penceresi olarak değerlendirdi. Bu senaryo gerçekleşirse 40 bin ile 50 bin dolar arasının uzun vadeli alım bölgesi olarak öne çıkabileceği belirtildi. Bitcoin fiyatı için 60 bin dolar desteği belirleyici eşik konumunu koruyor. Bu seviyenin kırılması 55 bin dolarlık bölgeyi devreye sokarken boğaların piyasada kontrolü yeniden ele geçirebilmesi için 65 bin dolarlık direncin aşılması gerekiyor.