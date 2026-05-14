Haberler

Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamada kritik dirence takıldı

Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamada kritik dirence takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto analiz firması CryptoQuant, Bitcoin fiyatının altı haftalık rallinin ardından 200 günlük hareketli ortalaması olan 82.400 dolara ulaşarak tarihsel olarak güçlü bir direnç seviyesini test ettiğini bildirdi. Firma bu seviyenin 2022 ayı piyasasında önemli bir direnç noktası olduğuna dikkat çekti.

CryptoQuant perşembe günkü raporunda 200 günlük hareketli ortalamanın 2022 ayı piyasasında kritik bir direnç oluşturduğunu hatırlattı. Bitcoin o dönemde Mart 2022'de bu seviyeye temas ettikten sonra düşüş trendine geri dönmüştü. Firma mevcut yapının tarihin tekerrür edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini belirtti.

KÂR REALİZASYONU BASKISI ARTIYOR

Ayı sinyallerini güçlendiren bir diğer gösterge yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr marjlarının 5 Mayıs'ta yüzde 17,7'ye ulaşarak hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıkması oldu. CryptoQuant bu marj seviyelerinin Bitcoin'in 200 günlük ortalamayı son test ettiği Mart 2022'deki seviyeleri yansıttığını vurguladı.

Yatırımcılar kâr realizasyonuna da başlamış görünüyor. Günlük gerçekleşen kârlar geçen hafta aralık başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar 4 Mayıs'ta yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde 14.600 Bitcoin'i nakde çevirdi. CryptoQuant tarihsel olarak ayı piyasası rallilerinde bu büyüklükte kâr realizasyonu artışlarının yerel fiyat zirvelerinin habercisi olduğunu kaydetti.

70 BİN DOLAR DESTEK SEVİYESİ OLARAK İZLENİYOR

Bitcoin düşerse mevcut destek seviyesi tüm Bitcoin'lerin son işlem gördüğü ortalama fiyat olan yaklaşık 70 bin dolar civarında bulunuyor. CryptoQuant bu seviyenin kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyet tabanını temsil ettiğini ve gerçekleşmemiş kâr marjlarının sıfıra yaklaştığı noktada satış baskısını azalttığını belirtti.

Fiyat son 24 saatte yüzde 2,3 düşerek 79.300 dolara geriledi. Nisan başındaki 66 bin dolardan başlayan ralli Ortadoğu geriliminin yumuşama sinyalleriyle ivme kazanmıştı. Ancak ABD Çalışma Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı nisanda yüzde 1,4'lük üretici fiyat artışı son dört yılın en büyük artışı olarak piyasayı baskıladı.

Öte yandan bazı analistler yükseliş beklentisini koruyor. MN Capital kurucusu Michaël van de Poppe ABD Senatosu'nun Clarity Yasası'nı ilerletmesi halinde Bitcoin'in 90 bin dolara hızlı bir hareket yapabileceğini öngördü. Kripto fon yöneticisi Arthur Hayes ise salı günü Bitcoin'in 126 bin dolarlık tüm zamanların zirvesini yeniden test etmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi

Özkan Yalım için kritik adım! İtiraflar gelince hemen değiştirildi
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP'li vekilden çok konuşulacak çıkış: Bu oyuna bir daha gelmeyelim