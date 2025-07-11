Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı

Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
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Kripto para piyasası cuma sabahı erken saatlerde çifte başarıya imza attı. Bitcoin'in 118.000 dolar seviyesini aşması ve spot ETF'lerin rekor giriş yakalaması, kurumsal adaptasyonun ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin 118.000 dolarla tarihi zirvesini yenilerken spot Bitcoin ETF'leri 1,18 milyar dolarlık girişle ikinci en yüksek günlük akışı yakaladı. Ethereum yüzde 7,3 artışla 2.981 dolara ulaştı. Kurumsal yatırımcılar güçlü iştah gösterirken uzmanlar büyük boğa koşusunun başladığını belirtiyor. Faiz indirimi beklentileri yükselişi destekliyor.

Bitcoin ve Ethereum Rekor Performans Sergiledi

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 6,11 artış göstererek yazım sırasında 117.919 dolara ulaştı. Ethereum de benzer şekilde yüzde 7,35 yükselerek 2.996 dolara fiyatlandı.

Kripto borsası BTSE'nin operasyon müdürü Jeff Mei, Bitcoin'in bir başka tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının sektörün büyük bir boğa koşusunu başlatmanın eşiğinde olduğunun önemli bir sinyali olduğuna inandıklarını belirtti.

Kronos Research yatırım müdürü Vincent Liu, daha sakin makro koşulların ve artan kurumsal benimsemenin Bitcoin'e olan ilgiyi yeniden alevlendirdiğini söyledi. Liu, bu değişimin BTC'ye altına benzer düzenlenmiş, uzun vadeli bir varlık olarak artan güveni yansıttığını vurguladı.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, spot Bitcoin ETF'lerine son girişlerdeki artışın ABD faiz oranı indirimlerine yönelik yenilenen beklentiler ve artan kurumsal iştahla yönlendirildiğini açıkladı.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, yatırımcıların aynı zamanda son düzenleyici gelişmeleri de yakından izlediğini söyledi. GENIUS Yasası ve önemli bir kripto aracı kurum vergi kuralının kaldırılması gibi son düzenlemeler, geleneksel finansal sistemlerden maliyetli engeller ve yasal komplikasyonlar kademeli olarak kaldırıldığından Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerine yönelik kurumsal talebi körüklediğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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