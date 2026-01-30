Haberler

Bit Digital, Bitcoin madenciliğini tamamen sonlandırıyor

Güncelleme:
Tether kurucu ortağı Brock Pierce'ın desteklediği Ethereum hazine firması Bit Digital, Bitcoin madencilik operasyonlarını tamamen kapatarak dijital varlık ve yapay zekâ altyapısına odaklanma kararı aldı.

Nasdaq'ta BTBT kodu ile işlem gören Bit Digital, Perşembe günü hissedarlarına gönderdiği mektupta Bitcoin madencilik faaliyetlerini tamamen sonlandıracağını açıkladı. Şirket, Ethereum ve yapay zekâ odaklı stratejilere yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti.

CEO SAM TABAR'DAN STRATEJİ AÇIKLAMASI

Şirketin CEO'su Sam Tabar, mektupta, " Madencilik, önceki iş stratejimizde etkili bir araçtı ancak zamanla aktif katılım, getiri üretimi ve operasyonel kaldıraç imkânı sunan fırsatlara kıyasla daha az verimli bir sermaye kullanımı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu. Tabar, dijital varlık pozisyonlarını Ethereum'da konsolide ettiklerini ve WhiteFiber'daki çoğunluk hissesi aracılığıyla yapay zekâ altyapısına olan maruziyetlerini önceliklendirdiklerini ekledi.

Bit Digital, Bitcoin madencilik sektörüne 2020 yılında Çin ve ABD merkezli varlıklarla girmişti. Şirket, Ethereum'un proof-of-stake'e geçişinden önce 2022'de kısa bir süre ETH madenciliği yapmış ve aynı yıl ETH biriktirme ve staking faaliyetlerine başladığını açıklamıştı. Bit Digital ayrıca, 2023'te Bit Digital AI'ı kurarak sektör genelindeki yüksek performanslı bilişim dönüşümünden önce bu alana yatırım yapan ilk kripto madencilik şirketlerinden biri oldu.

MADENCİLİKTEN ÇIKIŞ SÜRECİ

Tabar, şirketin madencilikten çıkışına ilişkin ilk sinyalleri Haziran 2025'te vermişti. O dönemde firma, "saf Ethereum hazine ve staking şirketi" olmaya pivot yaparken yapay zekâ ve yüksek performanslı bilişim işini yan kuruluşları ve ortaklıkları aracılığıyla genişletmeye devam ediyordu. Sonraki aylarda şirket madencilik varlıklarını satmaya, hosting sözleşmelerinin süresinin dolmasına izin vermeye ve eskimiş ekipmanları emekliye ayırmaya başladı.

Ağustos ayında Bit Digital AI'ın bağımsız yüksek performanslı bilişim yan kuruluşu WhiteFiber, halka arzında yaklaşık 160 milyon dolar topladı. Bit Digital, WhiteFiber'ın yaklaşık 27 milyon hissesine sahip bulunuyor. Tabar, "WhiteFiber, yapay zekâ altyapısına uzun vadeli maruziyetimizi temsil ediyor. Bu sahipliği, alınıp satılacak bir finansal varlık olarak değil, uzun vadeli sermaye dağıtım stratejimizin temel bir stratejik varlığı olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Burak KÖSE
