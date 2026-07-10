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Birleşik Krallık siyasi kripto para bağışlarını yasaklamak istiyor

Birleşik Krallık siyasi kripto para bağışlarını yasaklamak istiyor
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Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekilleri, siyasi parti ve adayların kripto varlıklarla bağış almasını kalıcı olarak yasaklayan bir değişiklik önergesi için destek topluyor. Girişim, Nigel Farage'ı çevreleyen kripto para bağış tartışmasının ardından geldi.

Liam Byrne liderliğindeki milletvekilleri, oy verme ve siyasi finansman kurallarını düzenleyen Halkın Temsili Yasa Tasarısı'na değişiklik önergeleri sunmayı planlıyor. Parlamento'nun internet sitesindeki tasarı açıklamasına göre bu önergeler onaylanırsa kripto varlık cinsinden siyasi bağış kabulü tamamen sona erecek.

Byrne, "Çökmekte olan savunmalarımızın daha fazla zayıflatılmasına izin veremeyiz. Birleşik Krallık demokrasisinin bütünlüğünü gerçekten önemseyen her parlamenteri bu önergeleri desteklemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı. Milletvekiline göre yeni maddenin amacı, anonim ve uygunsuz bağış risklerini azaltmak. Önergeler kısa sürede en az 20 imza toplarken tasarının Avam Kamarası'ndaki rapor aşaması önümüzdeki salı günü yapılacak.

FARAGE'IN 5 MİLYON STERLİNLİK HEDİYESİ SORGULANIYOR

Adım, bu hafta Clacton milletvekilliğinden istifa eden Reform UK lideri Nigel Farage'a yönelik süregelen incelemeyle aynı döneme denk geldi. Farage, kripto bağlantılı bağışlarla ilgili parlamento soruşturmalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Basına yansıyan bilgilere göre Farage, 2024 başında Tayland merkezli İngiliz kripto yatırımcısı Christopher Harborne'dan 5 milyon sterlin (6,7 milyon dolar) tutarında bir hediye aldı. İşlemi yürüten bankacılar fonların kaynağıyla ilgili endişelerini dile getirerek Ulusal Suç Ajansına Şüpheli İşlem Bildirimi sundu. Farage'ın, yurt dışı merkezli kripto kumar platformu Tether.bet ile ilişkilendirilen hüküm giymiş dolandırıcı George Cottrell ile bağları da sorgulandı.

Farage, 5 milyon sterlinin milletvekili olmadan önce aldığı özel ve siyasi olmayan bir hediye olduğunu savunuyor. Farage, "Açıkça söyleyeyim, hiçbir yanlış yapmadım." sözleriyle yasayı hiçbir şekilde çiğnemediğini ve kamu parasını kötüye kullanmadığını vurguladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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