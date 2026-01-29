Haberler

Birleşik Krallık reklam otoritesi Coinbase'in reklamlarını yasakladı

Güncelleme:
Birleşik Krallık Reklam Standartları Otoritesi (ASA), ABD'li kripto borsası Coinbase'in reklamlarını "sorumsuz" bularak yasakladı. Otorite, reklamların kripto yatırımını yaşam maliyeti sorunlarına alternatif olarak sunduğunu ve yatırım risklerini küçümsediğini belirtti.

Coinbase'in Ağustos ayında yayınlanan reklamları, İngiltere'deki bazı haneleri etkileyen finansal baskılara dikkat çekerek "Her şey yolundaysa, hiçbir şeyi değiştirme" sloganını şirket logosuyla birlikte sunuyordu. Reklamlar arasında iki dakikalık satirik bir video da yer alıyordu. Videoda insanlar evleri harap olurken, elektrikler kesilirken ve sokaklarda fareler ile çöp yığınları arasında neşeyle dans ederken "Her şey yolunda, her şey harika" şarkısını söylüyordu.

ASA KARARINI AÇIKLADI

ASA, yayımladığı kararda, "Reklamlar, ülkeyi yaşam maliyeti ve ev sahibi olma gibi alanlarda başarısız olarak göstererek tüketicilere finansal bir değişiklik yapmaları gerektiğini ima etti. Kripto paranın yaygın finansal kaygılara alternatif olabileceğini ima etmesi nedeniyle bu reklamların kripto yatırımının risklerini küçümsediğini değerlendirdik." değerlendirmesini yaptı.

Coinbase sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, "ASA'nın kararına saygı duymakla birlikte, yaygın olarak haberleştirilen ekonomik koşulları eleştirel bir şekilde yansıtan bir kampanyanın toplumsal açıdan sorumsuz olarak nitelendirilmesine kesinlikle katılmıyoruz." dedi. Sözcü, reklamların basit çözümler sunmak veya riskleri küçültmek amacı taşımadığını vurguladı.

COINBASE'DEN AÇIKLAMA

Coinbase konu hakkında yaptığı açıklamada ise, "Dijital varlıklar her derde deva olmasa da sorumlu bir şekilde benimsenmesi, daha verimli ve özgür bir finansal sistemde yapıcı bir rol oynayabilir. Coinbase, özgün ve düşündürücü iletişim tarzını sürdürmeye ve İngiltere'nin düzenleyici çerçevesi dahilinde sorumlu bir şekilde faaliyet göstermeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

ASA, Coinbase'e reklamların aynı formda bir daha yayınlanmaması talimatını verdi ve gelecekteki reklamların kripto risklerini yanlış temsil etmemesi ya da finansal sorunlara çözüm olarak sunmaması gerektiğini belirtti. İngiltere'de Mali Davranış Otoritesi (FCA) ise sektör için Ekim 2027'ye kadar uygulamaya konulacak yeni kurallar hakkında istişare sürecini yakın zamanda başlattı.

Haberler.com - Kripto Para
