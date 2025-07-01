Birleşik Krallık'ın Bitcoin devi yeni alımla büyümeye devam ediyor

Birleşik Krallık'ın Bitcoin devi yeni alımla büyümeye devam ediyor
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İngiliz teknoloji firması The Smarter Web Company, Bitcoin rezerv stratejisi kapsamında 230 BTC daha satın aldı. 24,6 milyon dolarlık alımla toplam varlığı 773 BTC'ye ulaşan firma, halka açık şirketler arasında 36. sıraya yükseldi. UTXO Management danışmanlığındaki şirket Birleşik Krallık'ın en büyük Bitcoin hazineli firması konumunu pekiştirdi.

Nisan ayında Bitcoin hazine planını benimseyen The Smarter Web Company, kurumsal Bitcoin biriktirme trendinin önemli bir temsilcisi haline geldi. Aquis borsasında işlem gören firma, Bitcoin başına ortalama 107.126 dolar ödeyerek gerçekleştirdiği son alımla Birleşik Krallık'ın en büyük Bitcoin hazineli şirketi konumunu güçlendirdi. David Bailey ve UTXO Management danışmanlığındaki firmanın 10 yıllık planı, Bitcoin alımları yoluyla doğal gelişimi hedefliyor.

İngiliz Şirket Bitcoin Liderliğini Pekiştirdi

The Smarter Web Company'nin hızlı Bitcoin alımları, firmanın Bitcoin Treasuries verilerine göre 135 halka açık şirket sahibi arasında 36. sırada yer almasını sağladı. Şirket Bitcoin Treasury Corp ile KULR arasında konum alarak ilk 30'a ve 1.000+ BTC kulübüne yaklaşıyor.

Firma web tasarımı, geliştirme ve çevrim içi pazarlama hizmetleri sunarak kurulum ücretleri, yıllık barındırma ücretleri ve isteğe bağlı aylık ücretlerden gelir elde ediyor. 2023'ten beri Bitcoin ödemelerini onaylayan şirket, Bitcoin'in gelecekteki finansal sistemdeki rolüne olan güveninin bir parçası olarak Nisan ayında Bitcoin hazine politikasını dahil etmeye başladı.

Michael Saylor'ın Strategy şirketi öncülüğündeki ABD firmaları kurumsal Bitcoin alımlarına liderlik etmeye devam ederken, Birleşik Krallık'taki BTC hazine şirketlerinin sayısı da çoğalıyor. The Smarter Web Company, Bitcoin hazine stratejisini benimseyen veya benimsemeyi planlayan ondan fazla İngiltere firması arasında en büyüğü konumunda bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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