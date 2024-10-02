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Birleşik Krallık Blockchain tahvilleriyle finans dünyasını sarsıyor

Birleşik Krallık Blockchain tahvilleriyle finans dünyasını sarsıyor
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Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq, Blockchain teknolojisiyle ihraç edilecek devlet tahvillerini destekliyor. Borç Yönetim Ofisi'nin direncine rağmen, dijital hazine bonoları finansal piyasaları modernize etmeyi ve ülkenin dijital varlık alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hamle, geleneksel finans ile Blockchain teknolojisinin entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Blockchain teknolojisinin finans dünyasındaki etkisi giderek artarken, Birleşik Krallık bu trende öncülük etmeye hazırlanıyor. Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq'ın Blockchain bazlı devlet tahvillerini desteklemesi, ülkenin dijital dönüşümde lider konumunu koruma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu girişim, geleneksel finans araçlarının Blockchain teknolojisiyle nasıl entegre edilebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

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Birleşik Krallık, Blockchain teknolojisini kullanarak devlet tahvili ihraç etme planlarıyla finansal piyasalarda yeni bir dönem başlatıyor. Bakan Tulip Siddiq öncülüğündeki bu girişim, geleneksel finans sistemini dijital çağa uyarlamayı hedefliyor.

Blockchain bazlı devlet tahvilleri, finansal aracıları ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürmeyi ve şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Bu teknoloji, tahvil sahipliğinin gerçek zamanlı takibini mümkün kılarak, yatırımcılar için daha güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturuyor.

Ancak bu yenilikçi adım, İngiltere'nin Borç Yönetim Ofisi'nden (DMO) tepki görüyor. DMO, Blockchain teknolojisinin mevcut sistemlere entegrasyonunun teknik zorluklarına ve olası yasal engellere dikkat çekiyor.

Tulip Siddiq, bu direnci aşmak ve Birleşik Krallık'ı dijital finans alanında lider konuma taşımak için kararlı bir duruş sergiliyor. Siddiq bu hamleyle birlikte Blockchain bazlı tahviller İngiltere'nin küresel finans merkezi konumunu güçlendirebileceğini savunuyor.

Bu girişim, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimleriyle başlayan dijital finans devriminin, artık geleneksel finans kurumları tarafından da benimsenmeye başladığını gösteriyor.

Uzmanlar, Blockchain bazlı tahvillerin başarılı olması durumunda, diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceğini öngörüyor. Bu durum, küresel finans piyasalarının dijitalleşme sürecini hızlandırabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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