Bir ülkede daha Bitcoin rezervi sözü verildi

Bir ülkede daha Bitcoin rezervi sözü verildi
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Bir ülkede daha Bitcoin rezervi sözü verildi
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Bitcoin rezervi sözü dünya genelinde siyasiler tarafından benimsenmeye devam ediyor. Polonya cumhurbaşkanı adayı Slawomir Mentzen, 2025 seçimlerinde başkan olması halinde, ülkeyi kripto dostu bir merkez haline getirme ve stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturma sözü verdi. Bu hamle, ülkenin finansal yapılanmasını güçlendirmeyi ve ekonomik özgürlük alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Polonya cumhurbaşkanı adayı Slawomir Mentzen, seçilmesi durumunda ülkeyi bir kripto para cennetine dönüştüreceğinin sözünü verdi. Mentzen, düşük vergiler ve destekleyici düzenlemelerle bir Bitcoin rezervi kurmayı planladığını duyurdu. Bu stratejik adım, ülkenin global ekonomideki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Polonya Geleceğini Bitcoin İle Oluşturacak

Polonya'nın cumhurbaşkanı adaylarından Slawomir Mentzen, ülkenin kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olması için somut adımlar atacağını duyurdu. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Mentzen, seçilmesi durumunda ülke için Bitcoin rezervi oluşturacağının sözünü verdi.

Özgürlükçü ve sağ kesimden yoğun destek gören Mentzen, Polonya'yı düşük vergi oranları, destekleyici bankacılık sistemi ve düzenleyici kurumlarla "kripto para cenneti" haline getirmeyi hedefliyor. Bu dönüşüm vaadi, özellikle kripto para topluluğunda yankı uyandırdı.

Swap.ly şirketinin CEO'su Lech Wilczynski'nin gündeme getirdiği Satoshi Eylem Fonu'nun "Stratejik Bitcoin Rezervi" politikası önerisine de olumlu yaklaşan Mentzen, bu modeli uygulayacağını belirtti. Wilczynski, ülkedeki mevcut kripto varlık düzenlemelerinin yetersizliğine dikkat çekerek, Bitcoin rezervi yasasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya'da 2025 Mayıs'ında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde verilen bu söz, küresel örneklerle paralellik gösteriyor. ABD'de Senatör Cynthia Lummis'in ulusal borçla mücadele kapsamında Temmuz ayında sunduğu Bitcoin rezervi yasa tasarısı, El Salvador'un 2021'den bu yana Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kullanması ve Bhutan'ın sessiz sedasız sürdürdüğü Bitcoin madenciliği faaliyetleri, benzer girişimlere örnek teşkil ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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