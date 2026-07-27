Bir kripto borsası daha kapanıyor

Borsa hafta sonu yayımladığı bildiride, kararı işletme koşulları, piyasa ortamı ve gelecekteki stratejik yönüne ilişkin bir değerlendirmenin ardından aldığını belirtti. BitMart yeni kullanıcı kayıtlarını ve para yatırma işlemlerini durdurdu. Vadeli işlemler yalnızca pozisyon küçültme moduna geçerken spot piyasalar yeni emir kabul etmeyi bıraktı. Kopya işlem, ızgara işlem ve API işlem hizmetleri ile Earn, staking, kredi ve Launchpad ürünleri de aşamalı olarak sonlandırılıyor.

Çekimler açık kalmayı sürdürüyor. Borsa, kullanıcılarına 26 Ağustos'ta pozisyonlarını kapatıp çekim taleplerini iletmelerini önerdi. Bu tarihten sonraki talepler ayrı bir işleme sürecine aktarılacak, bazı çekimler ise ek kimlik, fon kaynağı, yaptırım ya da güvenlik incelemelerine tabi tutulabilecek. Kapanış, BitMEX'in 23 Eylül'de kalıcı olarak kapanacağını açıklamasından yalnızca üç gün sonra geldi.

BMX TOKENİ ÇÖKERKEN ÇEKİM ŞİKÂYETLERİ ARTTI

BitMart'ın yerel tokeni BMX, kullanıcıların borsadan gecikmeli çekimler bildirdiği bir dönemde sert biçimde değer kaybetti. Token, duyurunun ardından 24 saatte yaklaşık yüzde 60 gerileyerek 0,066 dolar civarına indi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, çekimlerin normalden uzun sürdüğünü, Tether'in USDT'sine yönelik bazı çekim taleplerinin saatlerce beklemede kaldığını öne sürdü.

Zincir üstü izleme verilerine göre BitMart ile ilişkilendirilen cüzdanlar pazar günü yaklaşık 71 milyon dolarlık kripto varlık tutuyordu. Bu tutar 6 Temmuz'daki yaklaşık 102 milyon dolardan gerilemişti. Söz konusu tutarın yaklaşık 41,5 milyon doları WeFi'nin WFI tokenlerinden oluşuyordu. Borsa, kapanış duyurusunda bazı çekim taleplerinin ek uyum ve güvenlik incelemelerine tabi tutulabileceğini ve bunun işlem sürelerini uzatabileceğini belirtti.

GLOBAL ÜST YÖNETİCİ KARARDAN HABERSİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

BitMart'ın global üst yöneticisi Nenter Chow, duyurunun ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şirketin 24 Temmuz'da kendisine iş akdinin sonlandırıldığını bildirdiğini ve görevden ayrılma sürecinin hemen başladığını söyledi. Chow, o tarihten bu yana şirketin yönetiminde ve karar alma süreçlerinde hiçbir rol üstlenmediğini, kapanış kararı için kendisine danışılmadığını ve durumu ancak kamuoyuna açıklandığında öğrendiğini belirtti. Yöneticiye göre asıl kaygısı BitMart'ın kullanıcıları ve çalışanları. Chow, müşterilere yalnızca borsanın resmi kanallarına güvenmelerini ve bildirime göre gecikmeden hareket etmelerini söyledi. BitMart, Chow'un açıklamasına yanıt vermedi. Chow, kurucu Sheldon Xia'nın grup başkanlığına geçmesiyle Nisan 2025'te global üst yönetici olarak atanmıştı.

KAPANIŞ ŞİRKETİN AYLAR ÖNCEKİ MESAJLARIYLA ÇELİŞTİ

Kapanış, BitMart'ın bu ay başındaki kamuya açık mesajlarıyla keskin bir tezat oluşturdu. Şirket, yılın ilk yarısına ilişkin raporunda varlık yönetimi işindeki yönetilen varlıkların önceki döneme göre yaklaşık yüzde 256 arttığını açıklamış, Chow ise tahmin piyasalarını, tokenlaştırılmış varlık ürünlerini ve düzenleyici ayak izini genişletme planlarını anlatmıştı. Yalnızca bir ay önce BitMart, Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı aldığını ve 180'den fazla ülkede 13 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini duyurmuştu. Kapanış duyurusu, o açıklamalardan bu yana neyin değiştiğini açıklamadı.

BitMart, Aralık 2021'de 150 milyon dolarlık bir sıcak cüzdan saldırısına uğramıştı. Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, BitMart'ın duyurusunu sosyal medyada "yine zor zamanlar" diye niteledi ve sürecin düzenli bir kapanış gibi göründüğünü söyledi.

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