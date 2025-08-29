Binance tokenı BNB için ilk ETF başvurusu geldi

REX Shares ve Osprey Funds ortaklığı, ABD kripto para ETF piyasasında yeni bir adım attı. Şirketler, BNB Chain Blockchain ekosisteminin yerel kripto para birimi BNB odaklı bir borsada işlem gören fon için SEC'e başvuruda bulundu. Bu gelişme, Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara daha olumlu yaklaşım sergileyeceği beklentileri arasında gerçekleşti.

REX-Osprey BNB Staking ETF'si İçin SEC'e Başvurdu

Planlanan yatırım aracı, BNB'nin fiyatına doğrudan maruz kalma sunmayı amaçlıyor. BNB Chain, Binance tarafından geliştirilen bir Blockchain ekosistemidir. ETF, Cboe BZX Exchange'de işlem görecek ve BNB varlıklarını isimsiz bir kripto saklama kuruluşu ile muhafaza edecek.

Ürün, BNB varlıklarının önemli bir bölümünü stake etmeyi hedefliyor. Bu strateji, BNB Chain'de kazanılan staking ödülleri aracılığıyla yatırımcılar için potansiyel getiri artışı sağlayacak. Fon, pay oluşturma ve geri alımlarını ayni değil nakit olarak işleyecek.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart'a göre önerilen REX-Osprey staking BNB ETF'si en erken 9 Kasım'da faaliyete geçebilir. Bu tahmin, REX-Osprey Solana staking ETF'sini başlatmak için kullanılan hızlı alternatif rotayı temel alıyor.

REX-Osprey, 2 Temmuz'da 1940 Yatırım Şirketleri Yasası kapsamında yerel staking ödülleri ile SOL maruziyeti sunan ilk ABD ETF'sini başlatmıştı. Bu yaklaşım, spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri tarafından kullanılan 1933 Menkul Kıymetler Yasası rotasından farklı.

Diğer varlık yöneticileri olan Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton ve VanEck de XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Avalanche, Hedera, Litecoin ve Polkadot odaklı ürünler dahil olmak üzere çeşitli spot kripto ETF'leri için SEC'in yeşil ışığını bekliyor. Bu yoğunluk, kripto dostu Trump yönetimi altında ajansın önceki dönemine göre daha dostane bir kulak vereceği beklentileri arasında yaşanıyor.