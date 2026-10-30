Binance saldırısı Musk ile CZ'yi karşı karşıya getirdi

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Musk, milyarlarca dolarlık saldırıya ilişkin bir paylaşımda güvenlik açıklarına gönderme yapan "Her gün sıfırıncı gün" ifadesini kullandı. CZ'nin daha önce şüpheli bağlantılara ve dosyalara karşı yaptığı uyarıya da gülme emojileriyle karşılık verdi. Bunun üzerine Binance kurucusu, Musk'ın yorumlarının zamanlamasına itiraz etti.

CZ SPACEX YATIRIMINI HATIRLATTI

CZ, X üzerinden verdiği yanıtta "Elon, sana büyük saygı duyuyorum ama alay etmek için kötü bir zaman. Lütfen dur" dedi. Saldırının ardından borsaya biraz destek göstermesini istedi.

Binance'in Musk'ın Twitter'ı satın almasına sağladığı 500 milyon dolarlık yatırımı da gündeme getiren CZ, bu yatırımdan gelen SpaceX hisselerinin değerinin artık 1 milyar doları aştığını belirtti. Bu tutar, CZ'nin paylaştığı değerlemeyi yansıtıyor.

SpaceX hisselerinin tartışmaya girmesi, kayıpların karşılanması için satış yapılabileceği sorusunu doğurdu. Binance'in kurucu ortağı Yi He ise şirketin yıllık gelirinin kayıpları karşılamaya yeterli olduğunu savunarak, SpaceX hisselerini satmaya henüz ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

CZ de daha sonraki açıklamasında hisseleri satmayı önermediğini belirtti. Yatırımın değerini, borsanın elindeki mali kaynakları göstermek ve Musk'ın kaygılarını azaltmak için hatırlattığını ifade etti. Böylece sosyal medyadaki tartışma, açıklanmış bir hisse satışı kararına dönüşmedi.

MUSK YAPAY ZEKA RİSKİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Musk, saldırıyla ilgili ayrı bir tartışmada gelecekte gelişmiş yapay zeka sistemlerinin kendi adlarına kripto varlık elde etmeye çalışabileceğini öne sürdü. Bu sistemlerin bir insan için değil, kendileri için para kazanmak amacıyla benzer işlemler yapabileceğini savundu.

Bu yorum, Binance saldırısının yapay zeka tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bir iddia içermiyor. Musk'ın değerlendirmesi, gelecekte bağımsız hareket edebilen yapay zeka sistemlerinin oluşturabileceği risklere ilişkin öngörüsünü yansıtıyor.

Binance ise kayıpların karşılanmasına ilişkin ayrı açıklamasında şirket kaynaklarından 6,34 milyar doların üzerinde tutar ayırdığını bildirdi. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümün etkilenen tokenlarda tutulduğunu, kalan varlıkların alımının sürdüğünü belirtti. Bu açıklamada SpaceX hisselerinin satılacağına ilişkin bir plan yer almadı.