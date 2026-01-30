Haberler

Binance, SAFU fonunu Bitcoin'e dönüştürüyor
Güncelleme:
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kullanıcı koruma fonunda bulunan 1 milyar dolarlık stablecoin rezervini 30 gün içinde tamamen Bitcoin'e (BTC) çevireceğini duyurdu.

Binance, Cuma günü yayımladığı açık mektupta bu kararın piyasa döngüleri ve belirsizlik dönemlerinde sektöre destek vermek amacıyla alındığını belirtti. Borsa, Bitcoin'in uzun vadeli değerine olan inancını sürdürdüğünü vurguladı. Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU) olarak bilinen bu yapı, hack saldırıları veya platform sorunları gibi beklenmedik olaylarda kullanıcıları korumak amacıyla kurulmuştu.

OLASI VOLATİLİTEYE KARŞI ÖNLEMLER

Binance, stablecoin yerine Bitcoin tutmanın getireceği olası fiyat dalgalanmalarına karşı fonun düzenli denetimlerden geçirileceğini ve piyasa değerine göre yeniden dengeleneceğini açıkladı. Borsa, "Fonun piyasa değeri BTC fiyat hareketleri nedeniyle 800 milyon doların altına düşerse, Binance değeri 1 milyar dolara geri getirmek için fonu yeniden dengeleyecek." ifadelerini kullandı.

Bu karar, Bitcoin fiyatının sert düşüş yaşadığı bir dönemde geldi. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin son 24 saatte yüzde 7 değer kaybederek 82.000 dolara geriledi ve geçen yılın Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Satış dalgasının ardında birden fazla faktör bulunuyor. Altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelim, ABD'nin tarife açıklamalarının tetiklediği jeopolitik gerilimler, hisse senedi piyasalarındaki riskten kaçış eğilimi ve Bitcoin ETF'lerinden devam eden çıkışlar düşüşü hızlandıran etkenler arasında yer alıyor.

Diğer kripto paralar da benzer bir seyir izledi. Ethereum (ETH) yüzde 8,23 düşüşle 2.707 dolara gerilerken, XRP yüzde 7,9 kayıpla 1,74 dolara indi. Solana (SOL) ise yüzde 8 değer kaybederek 113,45 dolara geriledi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların 1,59 milyar doları uzun pozisyonlardan oluştu.

Burak KÖSE
