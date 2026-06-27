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Binance MiCA lisans sorunu sonrası AB hizmetlerini durduruyor

Binance MiCA lisans sorunu sonrası AB hizmetlerini durduruyor
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Binance, MiCA lisansını son tarihten önce alamadığı için Avrupa Birliği müşterilerine yönelik kripto hizmetlerini durduruyor. Yunanistan başvurusunun reddedilmesinin ardından başlatılan alternatif ülke arayışı da son tarihe yetişmedi.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansını düzenleyici son tarihten önce alamadığı için 1 Temmuz'dan başlayarak Avrupa Birliği müşterilerine sunduğu hizmetleri askıya alacak. Basına yansıyan bilgilere göre borsa, lisans sürecindeki tıkanmanın ardından bloktaki faaliyetlerini geçici olarak sınırlamak zorunda kaldı. Binance, ocak ayında MiCA başvurusunu Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu (HCMC) üzerinden yapmıştı.

Borsanın hedefi, 27 Avrupa Birliği üyesinin tamamında faaliyet imkânı veren tek bir lisansı almaktı. Bu yöntem, bir üye ülkeden alınan yetkinin tüm blokta geçerli sayılmasına dayanıyor.

YUNANİSTAN MİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Binance'in başvurusu, kara para aklamayla mücadele kontrolleri ve yöneticilerin uygunluğuna ilişkin değerlendirmelere dair endişeler nedeniyle sonunda reddedildi. Ret kararının ardından borsa Yunanistan dosyasını geri çekti ve alternatif yargı bölgeleri aramaya başladı. Basına yansıyan bilgilere göre Fransa, olası bir lisans üssü olarak değerlendirildi. Ancak hızlandırılmış bir takvimde bile onayın Avrupa Birliği'nin uygulama son tarihinden önce gelmesi beklenmiyordu ve bu durum hizmetlerin geçici olarak askıya alınmasını kaçınılmaz kıldı.

Polonya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerdeki kullanıcılara şimdiden bildirim gönderildi. Bu bildirimlerde, 30 Haziran sonrası için para çekme prosedürleri ve hesap erişimine yönelik kısıtlamalar açıklandı. Borsa, geçiş döneminde kullanıcı varlıklarının güvende kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

MİCA ULUSAL LİSANSLARI TEK ÇATIDA TOPLUYOR

Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği, Avrupa Birliği genelinde standart bir lisans yapısı getiriyor ve borsalardan sıkı yönetişim, saklama ve kara para aklamayla mücadele standartlarını karşılamasını istiyor. Binance daha önce birçok AB ülkesinde yerel kayıtlara sahipti, ancak MiCA parçalı ulusal rejimlerin yerine tek bir yetkilendirme sistemini getiriyor.

Binance, düzenleyicilerle yürüttüğü sürecin "yapıcı ve iyi niyetli" olduğunu belirtti. Borsanın AB hizmetlerini durdurması, MiCA'nın Avrupa'da kripto piyasasına erişimi yeniden biçimlendirdiğini ve en büyük oyuncuları bile operasyonlarını uyarlamaya zorladığını ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, bu sürecin bölgede likiditeyi ve rekabeti etkileyebilecek daha sıkı bir uyum odaklı piyasa yapısına işaret ettiğini değerlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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