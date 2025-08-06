Binance kurucusu CZ'den FTX iflas davası için kritik savunma

Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), FTX iflas mülkünün 1,76 milyar dolarlık geri alma davasından kaçınmaya çalışıyor. BAE ikametgahı nedeniyle Delaware mahkemesinin yetkisini tanımadığını belirtiyor. Zhao, Sam Bankman-Fried'ın başarısızlıklarından sorumlu tutulamayacağını savunuyor. Dava, 2021'deki Binance hisse geri alım anlaşmasından kaynaklanıyor.

FTX İflas Davası Uluslararası Boyutlara Taşındı

Sunulan dosyalamada Zhao, BAE'deki ikamet adresinin kendisini Delaware'in yasal yetki alanının dışında bıraktığını savundu. Dosyalama ayrıca tartışmalı işlemlerin sınır ötesi doğasına atıfta bulunarak, ilgili ABD yasalarının sınır ötesi erişiminin bulunmadığını savundu.

Dosyalamada "Davacıların hileli transfer iddiaları, iflas hukukunun yurt dışına genişletilmesini yanlış bir şekilde talep ediyor." denildi.

Zhao, karmaşık anlaşmazlıkta mahkemenin erişimine meydan okuyan diğer Binance bağlantılı bireylere katıldı. Daha önce, iki eski Binance yöneticisi Samuel Wenjun Lim ve Dinghua Xiao, temmuz ayında benzer reddetme talepleri sunmuştu.

Hukuki süreç, FTX Trust ve FTX Digital Markets'in hükümlü kripto para lideri Sam Bankman-Fried tarafından yanlış bir şekilde taşındığını iddia ettikleri fonları geri alma çabalarına odaklanıyor.

Adli mücadele, Kasım 2024'te Binance ve birden fazla yöneticiyi Bankman-Fried ile Temmuz 2021 hisse geri alım düzenlemesi nedeniyle hedef alan davadan kaynaklanıyor. FTX'in avukatları, Binance ve eski liderliğinin sahiplik paylarını elden çıkardıklarında yanlış bir şekilde fon aldıklarını iddia etti.

Bankman-Fried şu anda dolandırıcılık ve komplo suçlamaları nedeniyle 25 yıllık cezasını çekiyor. Zhao yakın zamanda ABD kara para aklama ihlallerine suçlu olduğunu kabul ettikten sonra dört ay hapiste kaldı.