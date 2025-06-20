Binance kripto para piyasasındaki şeffaflık çıtasını yükseltiyor

Binance kripto para piyasasındaki şeffaflık çıtasını yükseltiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance, kripto para piyasasının şeffaflığı konusunda çığır açan yeni bir özellikler duyurdu. Platform, tokenların hangi kişi veya gruplarda toplandığını ve kilitleme durumlarını kullanıcılarına gösterecek. Borsanın kendi token varlıkları da ilk kez kamuya açılacak. Bu adım, kripto sektöründe yeni bir şeffaflık standardı belirlemeyi hedefliyor.

Blockchain teknolojisi şeffaflığı vadederken, merkezi borsalar uzun süre kapalı kutu olarak kalmıştı. Binance'in 20 Haziran'da açıkladığı yeni özellikler bu durumu değiştirme potansiyeli taşıyor. Kullanıcılar artık token sahiplik oranlarını ve kilitleme verilerini görüntüleyebilecek.

Binance Kullanıcıları Artık Proje Ekiplerinin Varlıklarını Görebilecek

Token dağılım göstergesi, kullanıcıların bir projenin tokenlarının ne kadarının ekip tarafından kontrol edildiğini gösterecek. Bu bilgiler şimdiye kadar kamuoyundan gizli tutuluyordu.

Kilitleme verilerine erişim, yatırımcıların proje ekiplerinin ani satış yapamayacağından emin olmalarını sağlayacak. Bu özellik bilhassa proje sahiplerinin ani token satışları (rug pull) yaparak yatırımcıları zarara uğratmasına karşı koruma işlevi görecek.

Binance kurucu ortağı Yi He, yeniliklerin kullanıcı geri bildirimlerine yanıt olarak yapıldığını belirtti. Kurucu ortak Yi He, "Kullanıcılarımıza bağlıyız ve onlar için piyasada şeffaflığı ilerletme konusunda sürekli çıtayı yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

Borsa, yeni özelliklerin merkezi borsalar arasında şeffaflık için bir ölçüt belirlediğini ve daha geniş endüstri kabulünü teşvik edeceğini umuyor. Bu adım kripto para dünyasında güven artışına katkı sağlayabilir.

Token yoğunlaşması ve kilitleme verileri, bir projenin varlık dağıtım modelini değerlendirmek için kritik öneme sahip. Fazla merkezileşme ve dengesiz dağılım rug pull riskini artırırken, kilitli tokenlar ekip teşviklerini uzun vadeli geliştirme ile uyumlaştırıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı

Transferi NFC teknolojisiyle açıkladılar! İşte Trabzon'un yeni yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı

İki takım arasında kalmıştı! Menajeri yeni kulübünü açıkladı
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
title