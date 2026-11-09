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Binance dört ülkeden çekiliyor

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Binance dört ülkeden çekiliyor
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Binance, AB'nin kripto düzenlemesi MiCA kapsamında lisans alamadığı için bazı Avrupa ülkelerindeki etkilenen hesapları yıl sonunda kapatacak. Hesabında kripto para bırakan kullanıcılardan kasım sonundan itibaren aylık ücret kesilecek.

Binance Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya'daki kullanıcılarına e-posta göndererek hesapların 31 Aralık'ta kapanacağını bildirdi. Şirket sözcüsü de etkilenen hesapların bu tarihte kapatılacağını doğruladı.

Binance bu dört ülkede MiCA geçiş süresi bitmeden önce yerel olarak kayıtlı şirketleriyle hizmet veriyordu. Dört AB ülkesinde de para yatırma işlemleri kapatıldı. Kullanıcılar kripto para ve itibari para bakiyelerini çekmeye devam edebiliyor.

KALAN BAKİYEDEN AYLIK ÜCRET KESİLECEK

E-postalara göre 29 Kasım'dan itibaren hesapta kalan kripto para bakiyesinden aylık yüzde 0,025 ücret alınacak. Ücret en az 10 USDC olacak ve iki tutardan yüksek olanı kesilecek.

Bu alt sınır nedeniyle yaklaşık 40 bin doların altındaki hesaplar sabit 10 USDC ödeyecek. İlk kesinti 29 Kasım'ı izleyen üç gün içinde yapılacak. İkinci kesinti ise 24 Aralık'tan sonra gelecek.

Ücret önce USDC bakiyesinden alınacak. USDC yetmezse hesaptaki diğer kripto paralardan kesilecek.

Bakiyesi ücretten az olan hesaptaki kripto paraların tamamı kesilebilecek. 29 Kasım'dan önce bütün bakiyesini çeken kullanıcı ücret ödemeyecek.

BİNANCE MİCA İÇİN YENİ ÜLKE ARIYOR

Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi'nin (AMF) kayıtlarına göre Binance Fransa'nın Mayıs 2022'den beri süren ulusal kaydı 2 Temmuz'da kendiliğinden sona erdi. Fransa'daki eski kayıt rejimi bitmişti. Şirketin de MiCA lisansı yoktu.

Binance Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunu haziranda geri çekmişti. Şirket başka bir AB ülkesinde lisans arayacağını açıkladı ama ülkenin adını vermedi.

31 Aralık'tan sonra hesapta kalan kripto paralar kullanım koşullarındaki hareketsiz hesap hükümlerine göre dönüştürülebilecek ya da başka yere aktarılabilecek. Şirket sözcüsü Avrupa'ya bağlılıklarının değişmediğini ve lisans sürecini ilerlettiklerini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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