Binance Coin Fiyat Tahmini 2025-2031: BNB Ne Kadar Yükselecek?

CEO Changpeng Zhao'nun görevden ayrılması ve yasal sorunlarla karşılaşması, Binance Coin (BNB) değerinde başlangıçta bir düşüşe yol açtı. Ancak bu ilk olumsuz gelişmeye rağmen, kripto para pozitif bir eğilim göstermeye devam etti.

Peki, 2025'in geri kalanında ve sonrasında BNB'yi ne gibi fiyat hareketleri bekliyor? BNB fiyat tahmini ve teknik analize göz atalım.

Binance Coin Fiyat Analizi: BNB $575,5'te Düzeltme Yapıyor

10 Nisan 2025 itibariyle, Binance Coin fiyat analizi, kripto para için azalan bir trendi ortaya koydu. Coin fiyatı son 24 saatte $575,5'e düştü. Aynı zamanda, kripto para bugün yüzde 1,29 değer kaybetti. Dün, coin hızla $583 seviyesine yükseldi, bu da bugün yaşanan düzeltmeyi tetikledi.

BNB/USDT Fiyat Analizi: Günlük Zaman Diliminde

Binance Coin'in bir günlük fiyat grafiği, piyasada düşüş trendini doğruladı. BNB/USD değeri, gün boyunca $575,5 seviyesine geriledi. Fiyat grafiğindeki kırmızı mum, artan satış faaliyetini işaret ediyor.

Bollinger bantları arasındaki mesafe, volatiliteyi tanımlar. Bu mesafe genişliyor, bu da volatilitenin arttığını gösteriyor. Ayrıca, Bollinger Bantları göstergesinin üst sınırı, direnç olarak $652,1'e kaymış durumda. Buna karşın, alt sınır, destek olarak $548,9'a inmiş.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi nötr bölgede yer alıyor. Dün, göstergenin değeri iyi bir oranda toparlandı, ancak bugün 43,60'a gerileyerek daha fazla satış baskısının olduğunu gösteriyor.

BNB Fiyat Analizi: 4 Saatlik Grafik

Binance Coin'in 4 saatlik fiyat analizi, önceki saatlerde yaşanan büyük bir düzeltmenin ardından piyasa da geri dönen bir boğa trendini doğruladı. BNB/USD değeri son dört saatte hafifçe $575,3'e yükseldi. Volatilite seviyelerindeki artış, gelecekteki bir tersine dönüş için belirgin işaretler veriyor.

Bollinger bantları genişliyor, bu da volatilitenin hafifçe arttığını gösteriyor. Bu volatilite artışı, piyasadaki belirsizliğin arttığını işaret ediyor. Üst Bollinger bandı, $583,4'te direnç seviyesini belirliyor. Alt Bollinger bandı ise $531,8 ile güçlü destek seviyesini gösteriyor.

RSI göstergesi nötr bölgenin üst yarısında gezinmekte. Şu anki değeri 54,30 ve yavaşça yükseliyor, bu da artan bir trendi işaret ediyor. Göstergenin grafiğindeki boğa eğimi, yeniden bir alım impulsu olduğunu gösteriyor.

Binance Coin Fiyat Analizinden Ne Beklenmeli?

Binance Coin fiyat analizi, mevcut piyasa trendleri doğrultusunda düşüş yönlü bir tahmin veriyor. Kripto paranın değeri son 24 saatte $575,5'e düştü. Genel olarak bakıldığında, para birimi yüzde 1,29 değer kaybetti. Teknik göstergeler ve fiyat grafikleri, günü düşüş yönlü bir sonuçla işaret ediyor.

BNB İyi Bir Yatırım Mı?

Son fiyat hareketlerini göz önünde bulundurursak, Binance coin almak ve uzun süre tutmak, önemli kazançlar sağlayabilir. Beş yıllık bir plan çerçevesinde, 2031 yılına kadar BNB'nin büyük bir artış yaşaması ve muhtemelen $4.710,66'nın üzerine çıkması bekleniyor. Ancak, finansal kararlar sadece bu verilere dayanarak verilmemelidir.