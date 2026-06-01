Binance, ABD hisseleriyle kripto dışına açılıyor

Binance, uygun kullanıcılar için ABD hisseleri ve ETF işlemlerini başlattı. Borsa, tokenize hisse ürünlerini de ekleyerek kripto dışı finansal ürünlere açılmayı planlıyor.

Binance, uygun kullanıcıların 7.000'den fazla ABD hissesi ve borsa yatırım fonunda işlem yapmasına olanak tanıyan yeni hizmetini devreye aldı. Kullanıcılar sıfır komisyonla işlem yapabilecek, 5 dolardan başlayan parçalı hisse alımı yapabilecek ve seçili hisselere haftanın beş günü 24 saat erişebilecek.

BINANCE bStocks İÇİN ONAY BEKLİYOR

Şirket, yeni ürünün Abu Dabi Küresel Pazarı merkezli broker dealer yapısı Nest Trading Limited üzerinden sunulduğunu belirtti. Binance ayrıca tokenlaştırılmış ABD hisseleri ve ETF'leri temsil edecek bStocks ürününü de önümüzdeki haftalarda başlatmayı planlıyor.

Tokenize hisse alımlarının ağırlıklı olarak Circle'ın USDC stablecoin'i üzerinden yapılacağı aktarıldı. BNB, USDt, USD1 ve United Stables için de destek planlanıyor. Satış gelirleri ise USDC olarak alınacak.

Binance eş CEO'su Richard Teng, tokenizasyonun kullanıcılara daha fazla kontrol, esneklik ve finansal özgürlük sağlayarak finansal piyasaları yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığını söyledi.

