Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti

Arkham transferlerin satış amaçlı göründüğünü belirterek "Mevcut fiyatla tüm varlığını satmayı başarırsa piyasadan 767 milyon dolarlık zincir üstü karla ayrılmış olacak." dedi. Önceki bazı transferlerin kripto borsası Binance ve yatırım yöneticisi Galaxy Digital'a yapılan yatırımlar olarak izlendiği kaydedildi. Ancak son transferler eski format adreslerden daha güncel SegWit formatına geçiş amaçlı da olabilir.

BHUTAN'IN ELİNDE 3.119 BİTCOİN KALDI

Arkham verilerine göre Bhutan hâlâ yaklaşık 3.119 BTC tutuyor ve bu varlığın güncel değeri 252,3 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ülkenin Bitcoin varlığı 2024 ekimindeki yaklaşık 13 bin BTC'lik zirveden dörtte birinin altına düştü ve yılbaşından bu yana yaklaşık 3 bin BTC azaldı.

Ülkenin Bitcoin varlığını devlet yatırım kolu Druk Holding & Investments yönetiyor. Ülke bilinen sekizinci en büyük ulusal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Listede ABD 328.372 BTC ile başı çekerken Çin 190 bin, Birleşik Krallık 61.245, Ukrayna 46.351, El Salvador 7.649, BAE 6.420 ve Kazakistan 3.544 BTC ile Bhutan'ın önünde yer alıyor.

HİDROELEKTRİK ENERJİSİYLE MADENCİLİK DURMUŞ OLABİLİR

Birçok ülke Bitcoin'ini suç gelirlerine el koyarak edinirken Bhutan zengin hidroelektrik kaynaklarını kullanarak madencilik yoluyla varlık biriktirdi. Ancak hükümetin madenciliği durdurmuş olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Arkham verilerine göre 100 bin doları aşan son Bitcoin girişi bir yıldan uzun süre önce gerçekleşti.