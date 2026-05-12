Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti

Bhutan Kraliyet Hükümeti salı günü 8,2 milyon dolar değerindeki 100,44 BTC'yi yani yaklaşık 8,2 milyon doları etiketlenmemiş bir adrese transfer etti. Zincir üstü analiz platformu Arkham'ın verilerine göre Himalaya ülkesinin yıl başından bu yana Bitcoin çıkışları 230 milyon doları aştı ve aylık ortalama satış yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Arkham transferlerin satış amaçlı göründüğünü belirterek "Mevcut fiyatla tüm varlığını satmayı başarırsa piyasadan 767 milyon dolarlık zincir üstü karla ayrılmış olacak." dedi. Önceki bazı transferlerin kripto borsası Binance ve yatırım yöneticisi Galaxy Digital'a yapılan yatırımlar olarak izlendiği kaydedildi. Ancak son transferler eski format adreslerden daha güncel SegWit formatına geçiş amaçlı da olabilir.

BHUTAN'IN ELİNDE 3.119 BİTCOİN KALDI

Arkham verilerine göre Bhutan hâlâ yaklaşık 3.119 BTC tutuyor ve bu varlığın güncel değeri 252,3 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ülkenin Bitcoin varlığı 2024 ekimindeki yaklaşık 13 bin BTC'lik zirveden dörtte birinin altına düştü ve yılbaşından bu yana yaklaşık 3 bin BTC azaldı.

Ülkenin Bitcoin varlığını devlet yatırım kolu Druk Holding & Investments yönetiyor. Ülke bilinen sekizinci en büyük ulusal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Listede ABD 328.372 BTC ile başı çekerken Çin 190 bin, Birleşik Krallık 61.245, Ukrayna 46.351, El Salvador 7.649, BAE 6.420 ve Kazakistan 3.544 BTC ile Bhutan'ın önünde yer alıyor.

HİDROELEKTRİK ENERJİSİYLE MADENCİLİK DURMUŞ OLABİLİR

Birçok ülke Bitcoin'ini suç gelirlerine el koyarak edinirken Bhutan zengin hidroelektrik kaynaklarını kullanarak madencilik yoluyla varlık biriktirdi. Ancak hükümetin madenciliği durdurmuş olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Arkham verilerine göre 100 bin doları aşan son Bitcoin girişi bir yıldan uzun süre önce gerçekleşti.

Serkan KÖSE
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHandan Ulutürk:

Bu kadar para varsa keşke kadınların ekonomik hakları için kullansalardı ya ????

Haber YorumlarıFüsun Yılmaz:

Yani bu transferler satış mı yoksa para transfer etme işlemi mi tam anlaşılmadı ?? Arkham'ın analizi ne kadar güvenilir bilmiyorum ama biraz garip geldi bana ???+? Perde arkasında başka neler var acaba?

Haber YorumlarıOsman Ünal:

Bhutan ne yaptığını biliyor. Geleneksel değerlerine sadık kalıp, bu kripto çılgınlığından uzak duruyor. Doğru karar. Ülkenin menfaatini düşünüyorlar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

