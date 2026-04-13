Beyaz Saray'dan çalışanlarına tahmin piyasası uyarısı

İç e-posta, Trump'ın İran enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün ertelemesinden bir gün sonra, 24 Mart'ta çalışanlara iletildi. Mesajda, personelin görevi gereği edindiği gizli bilgiyi vadeli işlem piyasalarında uygunsuz biçimde kullanmaması hatırlatıldı.

Şüpheli işlem hacmi, Brent ve West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlem sözleşmelerinde tek bir dakikalık pencerede yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı. Pozisyonlar, Trump'ın 23 Mart'taki açıklamasından hemen önce alındı. Politika değişikliğinin ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 15 geriledi.

500 MİLYON DOLARLIK PETROL BAHSİ İNCELEMEDE

Söz konusu işlemler, 4 Nisan 2012'de yasalaşan STOCK Act değişikliğini yeniden gündeme getirdi. Düzenleme, Commodity Exchange Act (CEA) kapsamında federal yetkililerin, Kongre üyelerinin, yürütme personelinin ve yargı görevlilerinin görevi gereği edindikleri kamuya açık olmayan bilgiyi emtia, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında kullanmasını yasaklıyor. Yeni iddialar, bu çerçevenin askeri ve siyasi kararlarla ilişkili işlemleri ne kadar kapsayabildiğini yeniden tartıştırıyor.

TAHMİN PİYASALARINA ÜÇ YENİ YASA TEKLİFİ

İyi zamanlanmış bahisler, tahmin piyasalarına ilişkin ayrı bir tartışma başlattı. Polymarket kullanıcılarının ABD'nin İran'a saldıracağı tarihi doğru tahmin ederek yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı belirlendi.

Temsilciler Meclisi üyeleri Adrian Smith ve Nikki Budzinski, 25 Mart'ta iki partili PREDICT Act yasa teklifini sundu. Teklif, Kongre üyelerinin ve federal yetkililerin tahmin piyasalarında işlem yapmasını yasaklamayı amaçlıyor.

26 Mart'ta senatörler Todd Young, Elissa Slotkin, John Curtis ve Adam Schiff, Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026 adlı iki partili teklifi tanıttı. Aynı gün Senatör Jeff Merkley, End Prediction Market Corruption Act yasa teklifini de gündeme getirdi. Merkley'in teklifi, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kongre üyeleri dahil "maddi nitelikte kamuya açık olmayan bilgiye" sahip devlet yetkililerinin olay sözleşmesi işlemlerini yasaklamayı hedefliyor.

Üç yasa teklifinin eş zamanlı gündeme gelmesi, tahmin piyasalarının mevcut içeriden bilgi mevzuatının kapsamı dışında kaldığına ilişkin kaygıyı güçlendiriyor.