Bernstein Bitcoin'in 200.000 dolara çıkacağı tarihi açıkladı

Bernstein Bitcoin'in 200.000 dolara çıkacağı tarihi açıkladı
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Wall Street'in köklü araştırma firmalarından Bernstein, kripto para piyasasında "uzun ve yorucu" bir boğa döngüsü beklediğini açıkladı. Analistler, bu döngünün geçmiş dönemlerden farklılıklar taşıdığını ve kurumsal yatırımcıların artık piyasanın ana sürükleyicisi olduğunu vurguluyor.

Bernstein analistleri kripto boğa piyasasının 2026'ya kadar uzayacağını ve Bitcoin'in 200.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Kurumsal benimseme artık perakende yatırımcılardan daha etkili gözüküyor. Bitcoin ETF'leri 150 milyar doları aştı. Stablecoinler 250 milyar dolarlık pazarda sınır ötesi ödemelerde devrim yaratıyor.

Bitcoin Boğa Piyasası 2026 Yılına Kadar Uzayacak

Bitcoin'in pazartesi günü 123.000 doların üzerinde rekor kırmasının ardından Bernstein analistleri, Blockchain ve kripto paralara olan inançlarının hiç bu kadar yüksek olmadığını bildirdi.

Gautam Chhugani liderliğindeki uzman kadrosu, mevcut kripto döngüsünün kurumsal öncülüğündeki büyüme, daha net düzenleme ve hükümet desteğiyle öne çıktığını belirtiyor. Bu durum geçmişteki perakende odaklı yükselişlerden köklü bir kayma olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ETF'leri BlackRock'ın 84 milyar dolarlık IBIT fonunun liderliğinde 150 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor. Strategy gibi kurumsal hazine yatırımları da büyümeye devam ederek Bitcoin'i Bernstein'ın 200.000 dolarlık hedefine doğru itecek yapısal bir tahsis trendini destekliyor.

ABD'de düzenleyici netliğin GENIUS ve Clarity Yasaları aracılığıyla benimsenmeyi hızlandırması bekleniyor. Bu gelişmeler Circle, Coinbase ve Robinhood gibi kripto ile ilgili firmaları temel düzenlenmiş oyuncular olarak konumlandıracak.

Stablecoinler zaten sınır ötesi B2B ve havale ödemelerinde kritik rol oynarken, dağıtım ve uyumluluk çerçeveleri olgunlaştıkça zamanla ana akım ödemelere genişlemesi bekleniyor. Tokenlaştırma, stablecoinler ve daha geniş Blockchain benimsenmesi Ethereum ve Solana gibi ağlarda büyüme sürecek.

Chhugani, "Mevcut döngüyü bir başka kripto boğa piyasası olarak görmezden gelmek kolay. Bizi inananlar olarak adlandırabilirsiniz ancak inanç aşamasını geçmiş olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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