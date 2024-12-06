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Bankacılık devinden önemli Bitcoin ve kripto para açıklaması

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Bankacılık devi Citi'nin raporuna göre Bitcoin, ABD seçimleri sonrası oluşan olumlu piyasa koşulları ve Paul Atkins'in SEC başkanlığına aday gösterilmesiyle tarihindeki en yüksek değere ulaştı. Bu gelişmeler, kripto piyasalarını daha da canlandırdı ve yatırımcıların ilgisini çekti.

Bitcoin, Paul Atkins'in SEC başkanı olarak aday gösterilmesiyle birlikte 100.000 dolarlık psikolojik sınırı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Citi'nin son raporu, ABD seçimlerinin ardından kripto piyasalarında oluşan olumlu havanın ve genişleyen borsa yatırım fonları akışının bu yükselişte büyük rol oynadığını ortaya koydu.

Kripto Para Piyasaları ABD Seçimlerinin Etkisiyle Büyümeye Devam Ediyor

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi'nin son araştırma raporunda, Bitcoin'in bu haftanın başında 100 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir tarihi rekora imza attığı açıklandı. Raporda, bu rekor yükselişin arkasındaki en önemli itici güç olarak ABD seçimleri sonrasında oluşan olumlu piyasa koşulları gösterildi.

Kripto para dünyasını heyecanlandıran gelişmelerden biri de kripto dostu kimliğiyle tanınan Paul Atkins'in SEC başkanlığına aday gösterilmesi oldu. Bu adaylık, piyasalarda olumlu bir hava yaratarak Bitcoin'in 100 bin dolarlık psikolojik eşiği geçmesinde önemli rol oynadı.

Citi'nin değerlendirmesine göre, Bitcoin'deki bu yükseliş trendi tek bir faktöre bağlı değil. Kripto para piyasalarına yönelik artan ilgi, ETF'lere güçlü para akışı ve dijital varlıkların yaygın kabul görmesi, fiyat artışını destekleyen diğer etmenler arasında yer alıyor. Ekonominin gösterdiği direnç ve makroekonomik koşullardaki iyileşme de dijital varlık piyasasını olumlu yönde etkiledi.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, Bitcoin'in piyasa hakimiyetinde görülen azalma oldu. Düzenleyici çerçevenin esnekleşmesiyle birlikte alternatif dijital varlıkların değer kazanma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, Citi kripto para birimlerinin zincir içi işlemlerinde kayda değer bir artış gözlemlemediğini belirtti.

Citi, uzun vadeli perspektifte bir ağın değerinin kullanım yaygınlığı, makroekonomik bağlantılar ve üretim maliyetleri gibi temel faktörlere bağlı olacağını öngörüyor. Düzenleyici ortamın iyileşmesiyle Blockchain temelli varlıkların kullanım alanlarının genişleyeceği değerlendirmesinde bulunan banka, kripto para politikalarındaki olumlu gelişmelerin sektörü büyüteceğini öngörüyor. Raporda ayrıca Bitcoin gibi emtia sınıfında değerlendirilen ve hem spot hem de vadeli işlem ETF'lerine sahip varlıkların, diğer kripto paralara kıyasla daha sınırlı getiri potansiyeline sahip olabileceği belirtiliyor.

Bankacılık devinden önemli Bitcoin ve kripto para açıklaması
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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