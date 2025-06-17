Bankacılık devi JPMorgan kripto pazarına adım atıyor

Geleneksel bankacılık devlerinin kripto dünyasına girişi son dönemde hızlanıyor. JPMorgan'ın JPMD marka başvurusu, bankanın Blockchain teknolojisindeki yatırımlarını genişletme stratejisinin yeni bir halkası olarak görülüyor. Banka daha önce Kinexys projesi ve JPM Coin ile kripto para varlıkları alanında yenilikçi adımlar atmıştı.

JPMorgan Blockchain Projesini Duyurdu

JPMorgan'ın başvurusu ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından kabul edildi. Marka başvurusu dijital varlık ticareti, alım-satımı, transferi ve ödeme hizmetleri için kapsamlı bir sistem tanımlıyor.

"Stablecoin" terimi dosyalamada görünmese de başvuru dijital varlık ekosisteminin takas işlemlerinden veri iletişimine kadar geniş bir çerçeve özetliyor. Başvuru özellikle, "dağıtılmış defter teknolojisi kullanarak" borç tasfiyesi ve aracılık hizmetlerine atıfta bulunarak markanın gerçek dünya varlık sektöründe rolünü öne sürüyor.

JPMorgan'ın kripto sektörüne girişi yeni değil. Banka, Kinexys (eski adıyla Onyx) adlı Ethereum'un izin verilen çatalı ve ilgili JPM Coin aracılığıyla Blockchain teknolojisini keşfeden ilklerden biriydi. Kinexys Digital Payments olarak adlandırılan JPM Coin, ABD doları, İngiliz sterlini veya euroya 1:1 sabitlenmiş özelleştirilmiş bir stablecoin olarak görev görüyordu.

Kinexys platformu, bankalar arası ve banka içi transferleri iyileştirmek için tasarlandı ve toplam 1,5 trilyon doları aşan işlem gerçekleştirdi. Ledger Insights verilerine göre platform Nisan itibariyle günde yaklaşık 2 milyar dolar işlem ortalaması yapıyor.

JPMorgan ayrıca 2022'de başlattığı Tokenized Collateral Network ile tokenizasyon alanında da erken hareket eden oldu. Platform kullanıcıların para piyasası fonları dahil tokenize edilmiş varlıkları teminat olarak göstermelerine ve mülkiyeti neredeyse anında transfer etmelerine olanak tanıyor.

Bankanın Blockchain keşifleri, CEO Jamie Dimon'ın kripto özellikle Bitcoin hakkındaki ünlü eleştirileri göz önüne alındığında dikkat çekici. Bununla birlikte Dimon, geçen Eylül JPMorgan'ın "muhtemelen Blockchain'in daha büyük kullanıcılarından biri" olduğunu belirtti.