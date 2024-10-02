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Bakan Şimşek son noktayı koydu: Kripto para ve borsa kazançlarına vergi geliyor mu?

Bakan Şimşek son noktayı koydu: Kripto para ve borsa kazançlarına vergi geliyor mu?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto varlıklara yönelik vergilerin gündemden çıkarıldığını açıkladı. Ekim ayında Meclise sunulacak ekonomi paketinde kripto vergilendirmesi öngörülmüyor. Bakan, Orta Vadeli Program'ın önemine dikkat çekerken, bütçe disiplini ve tasarruf tedbirleriyle sağlanan 814 milyar liralık tasarrufu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, borsa ve kripto varlıklar üzerinden alınması planlanan vergilerin artık gündemde olmadığını duyurdu.

Bakan Şimşek Açıkladı: Borsa Ve Kripto Para Yatırımcılarına Müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attıklarını duyurdu. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre bir süredir gündemde olan borsa ve kripto varlıklar üzerinden alınması planlanan yeni vergiler, artık gündemden çıkarıldı.

Şimşek, konuyla ilgili olarak, "Ekim ayında Meclise sunacağımız ekonomi paketinde, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir vergilendirme öngörmüyoruz. Bu kararımızın özel sektör yatırımlarına olumlu yansıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek ayrıca Orta Vadeli Program'ın (OVP) önemine dikkat çekerek, "Özel sektörümüzün OVP'yi rehber edinmesi, kendileri için çok faydalı olacaktır." dedi.

Uzmanlar, borsa ve kripto varlıklar üzerinden yeni bir vergi yükü getirilmemesinin piyasalarda istikrar sağlayacağını vurguladı. Bu karar, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Orta vadeli program Mehmet Şimşek Kripto Para Ekonomi Borsa

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