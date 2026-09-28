Avrupa kriptoda denetimi sıkılaştırıyor

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ESMA'nın 28 Eylül'de yayımladığı çalışma programı, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında ulusal denetleyiciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor. Kurum, üye ülkelerde kripto şirketlerine uygulanan denetimlerin ortak bir çizgide yürütülmesini hedefliyor.

ESMA Başkanı Verena Ross, Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi toplantısında odağın kural hazırlamaktan denetime ve uygulamaların uyumlaştırılmasına kaydığını söyledi. Ross, yeniliği desteklerken yatırımcıları koruyan ve piyasalara güven sağlayan bir çerçeve oluşturmak istediklerini belirtti.

KRİPTO ŞİRKETLERİNDE NELER İZLENECEK?

Denetimlerin öncelikleri arasında şirketlerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilme kapasitesi, dışarıdan aldıkları hizmetlerin yarattığı riskler ve likidite durumu bulunuyor. Kripto hizmet sağlayıcılarının Avrupa Birliği içinde yeterli düzeyde faaliyet göstermesi de izlenecek konular arasında yer alıyor.

Şirketlerin ulusal otoritelere düzenli olarak sunduğu raporların uyumlaştırılması da planlanıyor. ESMA, ortak risk göstergeleri ve denetim araçları geliştirilmesini hedefliyor. Böylece farklı ülkelerdeki denetleyicilerin kripto şirketlerini değerlendirirken kullandığı bilgi ve yöntemlerin birbirine yaklaştırılması amaçlanıyor.

Çalışma programı, yeni bir yasak veya yaptırım kararından ziyade mevcut MiCA kurallarının uygulanmasına odaklanıyor. Kripto varlıkların hangi düzenleyici kategoriye girdiği de kurumun inceleyeceği başlıklar arasında bulunuyor.

PİYASA SUİSTİMALLERİ İÇİN ORTAK TAKİP

ESMA, olası piyasa suistimallerini izlemek amacıyla geliştirdiği MIDAS adlı merkezi kripto piyasa gözetim sistemini ilerletmeyi planlıyor. Sistemin ilk aşamasının 2027'de tamamen işler hale gelmesi bekleniyor.

Kurumun daha geniş çalışma programında denetimi destekleyen yapay zeka araçları ve siber güvenlik kapasitesinin artırılması da yer alıyor. Finansal varlıkların dijital tokenlarla temsil edilmesi anlamına gelen tokenleştirme, sermaye piyasalarına sunabileceği olanaklar açısından öncelikler arasında tutuluyor.

Denetimlerden edinilecek deneyimin, Avrupa Komisyonu'nun Haziran 2027'ye kadar yapması beklenen MiCA değerlendirmesine aktarılması planlanıyor. ESMA, bu incelemenin ardından gündeme gelebilecek mevzuat önerilerine de hazırlık yapacak.