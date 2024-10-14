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Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi

Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi
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Avalanche Vakfı, Terra çöküşü sonrası 1,97 milyon AVAX tokenını 45,5 milyon dolara geri alıyor. Delaware İflas Mahkemesi'nde onay bekleyen anlaşma, Terraform Labs'ın iflas sürecinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Vakıf, tokenlarını piyasa değerinin altında geri alarak, kripto varlıklarını koruma altına alıyor ve sektörde dikkat çekiyor.

Avalanche Vakfı, Terra Blockchain ekosisteminin çöküşünden sonra sattığı yaklaşık 2 milyon AVAX tokenını geri almak için harekete geçti. Delaware İflas Mahkemesi'nde yapılan duruşma sonucunda varılan anlaşma, şu anda onay sürecinde bekliyor ve kripto dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

AVAX Tokenları İflas Sürecinden Kurtarılıyor

Avalanche Blockchain ağının arkasındaki kuruluş olan Avalanche Vakfı, almış olduğu önemli bir kararı duyurdu. Vakıf, 2022 yılının Nisan ayında Terra Blockchain ekosistemine sattığı yaklaşık 2 milyon AVAX tokenını geri satın alma yoluna gidiyor.

Bu hamle, Terra Blockchain ağının çöküşünün ardından gelen süreçte, Avalanche Vakfı'nın Luna Foundation Guard (LFG) ile yaptığı anlaşmanın şartlarına uygun olarak gerçekleşiyor. Delaware İflas Mahkemesi'nde 9 Ekim tarihinde yapılan duruşmada varılan mutabakat sonucunda, anlaşma şu an onay aşamasında bekliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre bu geri alım işlemi sayesinde 1,97 milyon AVAX tokenı, Terraform Labs'ın iflas sürecinin karmaşasından kurtarılarak vakfın varlıklarına yeniden dahil edilecek. Anlaşmanın mali yönüne bakıldığında, Avalanche Vakfı'nın 57,4 milyon dolar piyasa değerine sahip bu tokenları 45,5 milyon dolara geri alacağı belirtiliyor. Bu rakam, LFG'nin 2022 Nisan'ında ödediği 100 milyon dolarlık tutardan yüzde 42 oranında daha düşük.

Terraform Labs cephesinden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın mahkeme masraflarını azaltacağı ve alacaklıların daha fazla pay alabilmesi için kaynak tüketimini düşüreceği vurgulandı. Firma ayrıca, anlaşmanın AVAX tokenlarının piyasa değerine yakın bir geri dönüş sağlayacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, bir Delaware iflas hakiminin Terraform Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında haziran ayında varılan 4,5 milyar dolarlık anlaşmayı onaylamasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. Terraform Labs'ın tasfiye planı çerçevesinde 185 milyon ile 442 milyon dolar arasında bir ödeme yapabileceği öngörülüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Blockchain Delaware Mahkeme Vakıf

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