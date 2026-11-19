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Singapur'un en büyük bankası DBS, Circle ile birlikte Asya'daki uygun kurumsal müşterilerine banka üzerinden doğrudan USDC basma ve geri alma imkânı sundu. ABD doları ile stablecoin arasındaki takas günün her saati yapılabilecek.

Banka, hizmetin kurumların ikincil piyasadaki likiditeye bağımlılığını azalttığını ve takası mesai saatlerinin dışına taşıdığını açıkladı. Hizmet hazine, takas ve likidite yönetimi işlemlerini hedefliyor.

Bankanın dijital varlıklardan sorumlu yöneticisi Evy Theunis, farklı ihtiyaçlara hizmet eden tokenize para biçimlerinin finansal hizmetleri şekillendireceğini söyledi. Ortaklık, iki şirketin Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) Project BLOOM girişimindeki çalışmalarına dayanıyor.

DÜNYA BANKASI DA USDC'Yİ DENEYECEK

Dünya Bankası (World Bank) da kalkınma fonlarının ödemelerini hızlandırmak ve maliyetini düşürmek için ABD dolarına endeksli düzenlenmiş stablecoinleri araştıracağını açıkladı. Kuruluş, Blockchain tabanlı ödeme altyapısını mevcut muhabir bankacılık sistemiyle birlikte test edecek.

Projede Citi mevcut bankacılık ağlarına bağlantıyı, Circle ise fonların USDC olarak basılması ve takası için gereken altyapıyı sağlayacak. Girişim, kuruluşun 96 ülkede 350'den fazla projedeki para akışını izleyen FundsChain platformu üzerine kurulacak.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, girişimin "kalkınmanın finansal tesisatını" iyileştirmenin yollarını aramakla ilgili olduğunu söyledi. Circle CEO'su Jeremy Allaire ise kalkınma finansmanının şirketin kurduğu internet tabanlı finans sisteminin "en önemli uygulamalarından biri" olduğunu belirtti.

VİSA DİRECT ASYA-PASİFİK'TE STABLECOİNE AÇILDI

Visa ise Asya-Pasifik'teki uygun müşterilerinin sınır ötesi ödemelerini anlık para transferi platformu Visa Direct üzerinden stablecoinle ön fonlayabileceğini açıkladı. Alıcılar ödemeyi yerel para birimiyle alacak, deneme Singapur merkezli ödeme şirketi dtcpay ile yürütülüyor.

Visa Direct'in küresel yöneticisi Vira Platonova, stablecoinlerin "küresel para hareketini destekleyen altyapının giderek daha önemli bir parçası" hâline geldiğini söyledi. USDC'nin dolaşımdaki ortalama miktarı üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 8 artışla 73,3 milyar dolara ulaştı.