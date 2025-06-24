Ark Invest kripto yatırımlarını artırıyor

Ark Invest, stablecoin devi Circle'ın hisselerinde büyük çaplı kar realizasyonuna devam ediyor. Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi, 415.855 adet Circle hissesini 109,6 milyon dolar karşılığında satarken, Coinbase ve Robinhood hisselerinde toplam 25,7 milyon dolarlık alım yaptı.

Ark Invest Robinhood ve Coinbase Hisseleri Alıyor

Cathie Wood liderliğindeki yatırım yönetimi şirketi Ark Invest, son dönemdeki stratejik hamleleriyle kripto para piyasalarında dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, halka arzının ardından değeri önemli ölçüde artan stablecoin ihraççısı Circle'daki hisselerini satarak kâr realizasyonuna giderken, portföyünü Coinbase ve Robinhood gibi diğer önemli platformların hisseleriyle güçlendiriyor.

Yapılan son işlemlerde Ark Invest, farklı yatırım fonları üzerinden toplam 415.855 adet Circle hissesini elden çıkardı. Bu satışın, hissenin pazartesi günkü 263,45 dolarlık kapanış fiyatı üzerinden hesaplandığında yaklaşık 109,6 milyon dolarlık bir değere ulaştığı bildirildi. Bu hamle, yatırım şirketinin geçen hafta gerçekleştirdiği 609.175 adetlik Circle hisse satışının bir devamı olarak kaydedildi. Şirketin daha önce de Circle hisselerini iki ayrı işlemle azalttığı biliniyordu.

Ark Invest, bir yandan kâr satışları yaparken diğer yandan kripto para borsaları ve finansal teknoloji alanındaki pozisyonunu artırıyor. Bu kapsamda şirket, 1,3 milyon dolar karşılığında 4.198 adet Coinbase hissesi ve 24,4 milyon dolar değerinde 319.640 adet Robinhood hissesi satın aldı. Bu alımlar, şirketin dijital varlık altyapısına olan güvenini ve uzun vadeli yatırım stratejisini yansıtıyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci stablecoin olan USDC'nin arkasındaki şirket olarak bilinen Circle, bu ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri borsalarında halka arz edilmişti. Şirketin hisseleri, 31 dolarlık halka arz fiyatına kıyasla yedi buçuk katlık bir artış göstererek erken dönem yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Ark Invest'in, Circle'a erken aşamada yatırım yaparak bu yükselişten stratejik olarak faydalandığı ve şimdi bu kârı realize ettiği görülüyor.