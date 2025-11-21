Haberler

Ark Invest düşüşte kripto hisselerine yatırıma devam ediyor
Güncelleme:
Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, kripto para piyasasındaki geri çekilmeyi fırsat bilerek Coinbase ve Circle başta olmak üzere portföyüne yüklü ekleme yaptı. Şirket borsa yatırım fonları üzerinden haftanın en büyük alımını gerçekleştirdi.

Cathie Wood'un yatırım şirketi Ark Invest, perşembe günü borsa yatırım fonları üzerinden yüklü miktarda kripto odaklı hisse senedi satın aldı. Dijital varlık piyasalarındaki genel gerilemeye rağmen yapılan bu hamle, şirketin bu haftaki en büyük günlük alımı olarak kayıtlara geçti.

Ark Invest Düşüşü Fırsata Çevirdi

Ticaret dosyasına göre şirket 10,1 milyon dolarlık Coinbase, 9,9 milyon dolarlık Ethereum hazine firması BitMine, 9 milyon dolarlık Circle ve 9,65 milyon dolarlık Bullish kripto borsası hissesi satın aldı. Ark bu alımları ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ve ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) fonları üzerinden yaptı. Şirket ayrıca Nvidia hisselerine 16,8 milyon dolar ve Robinhood hisselerine 6,8 milyon dolar yatırdı.

Ark Invest, hisse senetlerinin değer kaybettiği bir haftada alımlarını artırdı. Coinbase hisseleri perşembe günü yüzde 7,44 düşüşle 238,16 dolardan kapanırken BitMine yüzde 10,83 gerileyerek 26,02 dolar seviyesine indi. Circle hisseleri ise yüzde 4 değer kaybetti. Kripto para borsası Bullish günü 36,50 dolar seviyesinde tamamlasa da geçen aya göre yüzde 37,88 ekside bulunuyor.

Kripto odaklı hisselerdeki bu düşüş, Bitcoin'in tarihi zirvesinden bu yana toplam piyasa değerinden yaklaşık 1 trilyon dolar silen genel piyasa düzeltmesini yansıtıyor. Piyasa verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 7,41 düşüşle 85.641 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Burak KÖSE
