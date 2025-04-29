Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı

Arizona Eyalet Meclisi, eyalet hazinesi ve emeklilik sisteminin mevcut fonlarının yüzde 10'una kadar dijital varlıklara, özellikle Bitcoin'e yatırım yapılmasını öngören tasarıyı onayladı. Tasarı, şimdi Demokrat Vali Katie Hobbs'un imzasını bekliyor. Onaylanırsa kamu fonlarının kripto varlıklara yatırımını zorunlu kılan ilk eyalet olarak tarihe geçecek.

Bitcoin Rezerv Hamlesi Diğer Eyaletlerde de Gündemde

Arizona Eyalet Meclisi, eyalet hazine ve emeklilik sistemine mevcut fonların yüzde 10'una kadar dijital varlıklara, özellikle Bitcoin'e yatırım yapma izni veren bir tasarıyı onaylayarak valilik makamına gönderdi. Tasarı kısa bir süre önce eyalet meclisinde kabul edildi.

Tasarı metninin özetine göre, "Bu tasarı, bir eyalet hükümetinin kripto parayı kamu mali yönetimine entegre etmeye yönelik gelişen bir yaklaşımı temsil ediyor ve dijital varlıkların ana akım kabulünün arttığını yansıtıyor."

Tasarının ortak sponsorları her ikisi de Cumhuriyetçi olan Senatör Wendy Rogers ve Temsilci Jeff Weninger. Yasa tasarısı Demokrat Vali Katie Hobbs tarafından imzalanırsa, Arizona kamu fonlarının Bitcoin'e yatırım yapmasını zorunlu kılan ilk eyalet olacak.

Iowa, Missouri ve Texas dahil olmak üzere birkaç eyalet, stratejik bir Bitcoin rezervi kurma konusunu değerlendiriyor. Federal düzeyde, Başkan Donald Trump, Mart ayında stratejik bir Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoğu oluşturan bir kararnameyi imzaladı.

Bazı varlık yöneticileri, yatırımcıların ne kadar Bitcoin tutması gerektiği konusunda görüş bildirdi. Sektör kaynaklarına göre BlackRock, Aralık ayında bir portföyün yüzde 1 ila 2'sini Bitcoin'e ayırmayı önerdi. Fidelity ise biraz daha yüksek bir aralık önererek yüzde 2 ila 5 tavsiye etti.