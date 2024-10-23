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Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu

Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
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Kripto para birimleri, Amerika'nın politik sahnesinde önemli bir rol oynamaya başladı. 160 milyon dolarlık siyasi harcama ile kripto sektörü, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kripto dostu adayları destekleyerek, Kongre'de büyük bir değişim yaratmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri politika arenasında kripto para sektörünün etkisi giderek artıyor. Yaklaşık 160 milyon dolarlık siyasi harcamalarla, kripto para firmaları ve yatırımcıları, Temsilciler Meclisi ve Senato'da sanayi dostu yasa koyucuları destekliyor. Bu hareket, kripto para politikalarını destekleyen yeni bir Kongre dönemini başlatmayı hedefliyor.

Kripto Sektörünün Siyasi Arenadaki Yükselişi Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para endüstrisinin siyasi etkisi, seçim kampanyalarına yapılan rekor düzeydeki mali desteklerle yeni bir boyut kazanıyor. Sektörün yaklaşık 160 milyon dolarlık siyasi harcamasıyla hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'den kripto dostu adaylar Kongre'ye girmeye hazırlanıyor.

Gelecek dönemde Temsilciler Meclisi'nde 13 yeni kripto yanlısı ismin görev alması öngörülüyor. Bu isimler arasında dijital varlıkları finansal kapsayıcılık aracı olarak gören ilerici Demokratların yanı sıra, mevcut yönetimin kripto politikalarını eleştiren ve bu teknolojiyi ekonomik özgürlüğün anahtarı olarak değerlendiren Cumhuriyetçiler de bulunuyor.

Senato'da da benzer bir tablo göze çarpıyor. Kaliforniyalı Demokrat Adam Schiff ve Utahlı Cumhuriyetçi John Curtis'in Senato'daki varlıkları neredeyse kesinleşmiş durumda. Önemli Senato yarışlarında kripto destekçisi Cumhuriyetçi adayların ağırlığı, partinin kazanacağı her koltuğun sektör için yeni bir müttefik anlamına geleceğini gösteriyor.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington'dan Jordan Libowitz açıklamalarına göre kripto endüstrisi kısa sürede seçim döngüsünün en büyük harcama yapan aktörlerinden biri haline geldi. Özellikle kripto yanlısı siyasi eylem komitelerinin Demokrat adaylara verdiği destek, sektörün çift partili stratejisinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sektörün etkisi, Temsilciler Meclisi'nde 50'ye yakın seçim yarışında kendini gösterirken, Alabama'dan Shomari Figures ve Washington'dan Emily Randall gibi adaylar bu desteğin en önemli alıcıları arasında yer alıyor. Senato cephesinde ise Arizona'dan Ruben Gallego ve Michigan'dan Elissa Slotkin gibi Demokrat adaylar, kripto dostu politikalara verdikleri destekle öne çıkıyor.

2024 seçimleri sonrasında göreve gelecek olan yeni Kongre'nin, ABD tarihinin en kripto dostu yasama organı olması bekleniyor. Kripto ürünlerinin henüz toplumun sınırlı bir kesimi tarafından kullanılmasına rağmen, sektör yöneticilerinin siyasi sisteme yönelik kayda değer mali destekleri, bu alanın siyasi gündemde öncelikli konuma yükselmesini sağladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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