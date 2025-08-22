Amerika kripto para düzenlemelerinde büyük hamle başlatıyor

CFTC, yaptığı açıklamada kritik bir adım attığını duyurdu. Vekil Başkan Caroline Pham'ın bildirdiğine göre, kurum artık Başkanın Çalışma Grubu raporundaki tüm diğer önerileri ele alacak.

CFTC ve SEC Kripto Alanında Güçlerini Birleştiriyor

CFTC'nin bu girişimi, Donald Trump yönetiminin kripto para politikalarını Federal düzeyde uygulamaya yönelik kapsamlı bir çabanın parçası olarak değerlendiriliyor.

Pham'ın açıklamasında vurguladığı üzere, yönetim dijital varlıkların Federal seviyede anında ticaretini mümkün kılmanın en üst öncelik olduğunu açıkça belirtmiş durumda.

Vatandaş görüşleri, CFTC'nin kaldıraçlı, marjlı veya finansmanlı perakende ticaret konularında ilgili meseleleri dikkatli şekilde değerlendirmesinde kritik rol oynayacak.

Girişimin sonraki aşamasının spot kripto ticaretinin ötesine geçmesi ve Başkanın Çalışma Grubu raporunda diğer tavsiyeleri ele alması bekleniyor. Bu öneriler arasında kayıt, saklama, ticaret ve kayıt tutma konularında ek kurumlar arası koordinasyon ve gözetim yer alıyor.

Koordinasyon çabalarının önemli bir bölümü CFTC ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki iş birliğine odaklanıyor. SEC geçen ay kendi "Project Crypto" girişimini başlatmış, Başkan Paul Atkins bu girişimin "Amerika'nın finansal piyasalarının zincir üstüne geçmesini sağlamak için menkul kıymetler kurallarını ve düzenlemelerini modernize edeceğini " belirtmişti.

Bu haftanın başlarında Atkins, çok az kripto para biriminin menkul kıymet olduğunu ve yeniliği desteklemeyi hedeflediğini açıklamıştı.