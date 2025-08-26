Altı günlük Bitcoin ETF çıkış serisi sona erdi

Haberler
Spot Bitcoin ETF'leri altı günlük çıkış serisini sona erdirerek 219 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Fidelity FBTC fonu 65,56 milyon dolarla öncülük ederken BlackRock IBIT 63,38 milyon dolar çekti. Powell açıklamaları sonrası 'Korku ve Açgözlülük Endeksi' 60'a yükseldi. Toparlanma Bitcoin'in rekor seviyelerden yaşadığı düzeltme sonrası geldi.

Bitcoin yatırım fonları pazartesi günü güçlü bir performans sergileyerek haftalık kayıpları telafi etmeye başladı. 15 Ağustos'tan itibaren devam eden satış baskısı 523,31 milyon dolarlık rekor çıkışla zirve yapmış ve piyasa katılımcılarını endişelendirmişti. Jerome Powell'ın Federal Rezerv politikası hakkındaki açıklamalarının ardından duygudurum tamamen değişti.

ETF verilerine göre pazartesi gününün öne çıkan performansı Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund FBTC'sinden geldi. Fon, 65,56 milyon dolarlık net giriş ile günün lideri oldu. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust IBIT fonu 63,38 milyon dolarla yakından takip etti.

ARK Invest'in ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB fonu da 61,21 milyon dolarlık katkısıyla güçlü toparlanmanın önemli aktörlerinden biri haline geldi. Bitwise'ın BITB fonu 15,18 milyon dolar, Grayscale'in Bitcoin Trust 7,35 milyon dolar ve VanEck'in HODL fonu 6,32 milyon dolarlık pozitif akışlar kaydetti.

CoinShares'in araştırma başkanı James Butterfill, kripto fonlarından yaşanan çıkışların mart ayından bu yana en büyük kayıplar olduğunu belirtti. Butterfill, satışların ABD para politikası konusunda "giderek kutuplaşan" yatırımcı duygudurumuyla ilişkili olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması "beklenenden daha iyimser" olarak yorumlandı ve piyasa duygudurum değişti. Powell'ın Eylül ayında olası faiz indirimi spekülasyonlarını artırmasının ardından kripto piyasası yükselişe geçti.

Bitcoin, 14 Ağustos'ta 124.128 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 11'lik düzeltme yaşayarak 110.186 dolara kadar geriledi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 60 puana yükselerek "açgözlülük" bölgesine girdi ve piyasa yatırımcıların risk iştahının arttığını gösterdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
