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Altcoinlerin yükselişi için tarih verildi

Altcoinlerin yükselişi için tarih verildi
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İsviçre bankası Sygnum, dijital varlıklar için düzenlemelerin iyileşmeye devam etmesiyle altcoinlerin 2025'in ikinci çeyreğinde yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Bitcoin hakimiyeti dört yıllık zirveye ulaşmasına rağmen ABD'deki düzenleyici gelişmeler ve kullanıcı çekiminde başarılı olan protokollerin performansı, kripto ekosisteminde daha geniş bir büyümeye işaret ediyor.

Sygnum'un 2025 ikinci çeyrek yatırım görünümü, kripto kullanım örnekleri için "büyük ölçüde gelişmiş" düzenlemelerin altcoin sektörü için güçlü bir ralli temelini oluşturduğunu belirtiyor. Ekonomik değere artan odaklanma, kullanıcı büyümesi ve gelirler için daha yoğun bir rekabeti zorunlu kılıyor. Toncoin, Sui, Aptos, Sonic ve Berachain gibi yükselen protokoller farklı yaklaşımlar benimseyerek bu alanda öne çıkmaya çalışıyor.

Altcoinler 2025'in İkinci Çeyreğinde Düzenlemelerle Yükselişe Geçecek

Nisan ayında Bitcoin hakimiyeti dört yıllık zirveye ulaşarak, kripto yatırımcılarının fonlarını nispeten daha güvenli olduğu algılanan bir varlığa çevirdiklerini gösterdi. Buna rağmen Sygnum, ABD'deki düzenleyici adımların, özellikle Başkan Donald Trump'ın Stratejik Kripto Rezervi kurması ve stablecoin düzenlemelerinin ilerlemesi gibi hamlelerin, daha geniş kripto adaptasyonunu hızlandırabileceğini söylüyor.

Raporda "Kullanıcı çekiminde başarılı olan protokollerin daha iyi performans göstermesini ve Bitcoin'in hakimiyetinin azalmasını bekliyoruz." ifadesi yer alıyor. Bu durum, piyasanın ekonomik değere artan odaklanmasıyla birlikte rekabetin artacağını gösteriyor.

Sygnum ayrıca, yüksek performanslı Blockchain ağlarının Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Solana Blockchain'lerinin sınırlamalarını ele alırken, anlamlı bir benimseme ve ücret geliri elde etmekte zorlandıklarını belirtiyor. Bununla birlikte, bazı yaklaşımların daha sürdürülebilir olduğu vurgulanıyor. Berachain'in doğrulayıcıları merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına likidite sağlamaları için teşvik etme yaklaşımı, Sonic'in kullanıcıları çeken ve tutan geliştiricileri ödüllendirmesi ve Toncoin'in 1 milyar kullanıcıya erişmek için Telegram bağlantısı bunlar arasında sayılıyor.

Katman-1 zincirlerinin yanı sıra, Sygnum Base gibi Katman-2 ağlarının da potansiyeli olduğunu belirtiyor. Rapor, memecoin çılgınlığının Base kullanıcılarını ve gelirini yeni zirvelere taşıdığını ancak memecoinler hız kaybetmeye başladıktan sonra keskin bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

Son fiyat düşüşlerine rağmen memecoinler 2025'in ilk çeyreğinde baskın bir kripto anlatısı olmaya devam ediyor. CoinGecko verilerine göre memecoinler küresel yatırımcı ilgisinin yüzde 27,1'ine sahip ve yalnızca yapay zeka tokenlarının (yüzde 35,7) gerisinde kalıyor.

Kurumsal cephede ise varlık yöneticisi Bitwise'ın 14 Nisan'da yayınladığı rapor, halka açık şirketlerin Bitcoin biriktirdiğini gösteriyor. 2025'in ilk çeyreğinde en az 12 halka açık şirket ilk kez Bitcoin satın alarak, halka açık firma varlıklarını 57 milyar dolara çıkardı.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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