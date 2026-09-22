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Altcoin sezonu sinyali yeniden güçlendi

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Altcoin sezonu sinyali yeniden güçlendi
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Bitcoin rallisi altcoin piyasasına da yayıldı. Altcoinlerin toplam değeri 19 Ağustos’tan bu yana yüzde 33 artarken Glassnode göstergesi yeni bir altcoin sezonu sinyali verdi.

Glassnode’un göstergesi, altcoinlerin Bitcoin karşısındaki performansını ölçüyor. Yedi günlük ortalama pazartesi günü 81,25 puana çıkarak altcoin sezonu sinyali verdi.

Altcoin Cycle Signal göstergesi, 250 büyük kripto paranın Bitcoin'e kıyasla piyasa değeri performansını izliyor ve stablecoinleri hesaplamaya dahil etmiyor. Göstergenin yedi günlük hareketli ortalaması pazartesi itibarıyla 100 üzerinden 81,25 puana ulaşarak altcoin sezonu sinyali verdi.

Altcoinlerin toplam piyasa değeri salı günü 1,19 trilyon dolara yükseldi. Bu seviye ocak sonundan bu yana görülen en yüksek değer olurken, altcoin piyasasının 19 Ağustos'tan bu yana yüzde 33 büyüdüğü hesaplandı.

BİTCOİN HAKİMİYETİ YÜZDE 60 EŞİĞİNİ AŞAMADI

Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki payı 19 Ağustos'taki yüzde 59,2 seviyesinden yüzde 59,7'ye yükseldi. Buna rağmen hakimiyet oranı son bir ayda yüzde 60 seviyesini kalıcı biçimde aşamadı ve dar bir aralıkta kaldı.

Glassnode, ağustos ayındaki ilk rallide altcoinlerin yatay kaldığını, son yükselişte ise piyasanın daha geniş bölümünün harekete geçtiğini belirtti. Bu görünüm, yükselişin yalnızca Bitcoin'e yönelen taleple sınırlı kalmadığını ve altcoinlerdeki hareketliliğin güçlendiğini gösterdi.

Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60'ın altında kalması ve altcoin göstergesinin yüksek seviyede seyretmesi, piyasanın bir sonraki aşamasında sermaye dağılımının izlenmesini gerektiriyor. Hakimiyet oranının gerilemesi halinde altcoinlerdeki yükselişin daha geniş bir tabana yayılması beklenebilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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