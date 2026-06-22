Adam Back Strategy'nin Bitcoin satışına farklı bir gözle baktı

Back, katıldığı bir röportajda Strategy'nin imtiyazlı hisse temettülerini ödemek için sattığı 32 Bitcoin'e ilişkin soruları yanıtladı. Ona göre bu satış, şirketin Bitcoin'i bilançosunun merkezinde tutarken yükümlülüklerini de karşılayabildiğini gösterdi. Back, piyasanın bu adımı bir düşüş sinyali olarak görmemesi gerektiğini savundu.

Back'e göre Strategy, Bitcoin pozisyonunun küçük bir kısmını yatırımcı ödemelerini desteklemek ve sermaye yapısı üzerindeki baskıyı azaltmak için kullandı. Bu hamle, zayıf bir inanç yerine Bitcoin'in kurumsal bir hazinede nasıl işleyebileceğini gösterdi. Back, bir şirketin Bitcoin tutabileceğini, karşılığında sermaye toplayabileceğini ve nakit ihtiyacı doğduğunda sınırlı miktarda kullanabileceğini belirtti. Ona göre bu satış, şirketlerin Bitcoin'i imtiyazlı hisse, borç ve adi hisse gibi araçların yanında kullandığı daha geniş bir dönüşümün parçası haline geliyor.

STRATEGY'NİN İLK SATIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Strategy, 1 Haziran'da 32 Bitcoin sattığını açıkladı. Satış, mayıs ayının son günlerinde ortalama 77.135 dolardan yapıldı. Şirket bu satıştan yaklaşık 2,5 milyon dolar elde etti ve tutarın imtiyazlı hisse dağıtımlarına gideceği belirtildi. İşlem, Strategy'nin Bitcoin varlığının yalnızca yaklaşık yüzde 0,0038'ine denk gelse de Michael Saylor'ın uzun süredir savunduğu "asla satma" mesajı nedeniyle dikkat çekti. Saylor, kişisel yatırımcı tavsiyesini kurumsal hazine kararlarından ayırarak "Ben size Bitcoin'inizi asla satmayın dedim." ifadesini kullandı.

STRATEGY 1.550 BTC İLE ALIMA DEVAM ETTİ

Satış, Strategy'nin yeni Bitcoin alımlarını durdurmadı. Basına yansıyan bilgilere göre şirket, satışın ardından 101,3 milyon dolara 1.550 Bitcoin daha aldı. Bu alımla Strategy'nin toplam varlığı 845.256 BTC'ye yükseldi. Söz konusu alım, 32 BTC'lik satıştan yaklaşık 50 kat büyüktü ve Back'in işlemin Bitcoin'den bir geri çekiliş olmadığı yönündeki görüşünü destekledi.

Tartışmanın merkezinde Strategy'nin imtiyazlı hisse modeli yer alıyor. Bu hisseler yatırımcıya getiri sunarken şirkete nakit rezervi, hisse ihracı veya sınırlı Bitcoin satışıyla karşılanması gereken düzenli bir nakit yükü de getiriyor. Şirketin STRC imtiyazlı hissesi, 100 dolarlık nominal değerinin altına inerek baskı altında kaldı. Saylor, Bitcoin destekli stratejiyi savunarak şirketin Bitcoin ve nakit rezervlerinin ödenmemiş borcunu hâlâ yaklaşık 48 milyar dolar aştığını belirtti. Şimdilik asıl soru, Strategy'nin Bitcoin'i isteyip istemediği değil temettüleri yatırımcı güvenini koruyarak nasıl ödeyeceği üzerine yoğunlaşıyor.