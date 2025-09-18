Haberler

ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor

ABD ve İngiltere kripto para düzenlemelerinde ortaklık kuruyor
Güncelleme:
ABD ve İngiltere maliye bakanları kripto para denetiminde stratejik iş birliği kararı aldı. Rachel Reeves ve Scott Bessent'in toplantısına Coinbase, Ripple, Circle ve büyük bankalar da katıldı. Sınır ötesi test ortamı (cross-border sandbox) sistemiyle kripto firmaları iki yıl boyunca düzenleyici gözetimde faaliyet gösterebilecek.

Financial Times haberine göre gerçekleşen bu kritik toplantı, kripto dünyasının en büyük iki piyasası arasında köprü kurmayı hedefliyor. Bank of America, Barclays gibi geleneksel finansal devlerle Coinbase, Circle gibi kripto liderlerinin bir araya gelmesi, sektörün ana akım finansla birleşmesinin hızlandığını gösteriyor.

ABD ve İngiltere Stablecoin Düzenlemelerini Birleştiriyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, gerçekleştirdikleri toplantıda kripto para denetimi konusunda yakın iş birliğini görüştü. Toplantıya katılan temsilciler arasında Bank of America, Barclays, Circle, Citi, Coinbase ve Ripple bulundu.

Ripple'ın İngiltere ve Avrupa genel müdürü Cassie Craddock, planlanan iş birliğinin sektörde uluslararası iş birliği için bir şablon belirleme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Craddock, "Dinamik ekonomisi, derin sermaye piyasaları ve geniş yetenek havuzuyla İngiltere uzun süredir dünyanın önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmuştur ve şimdi önde gelen bir dijital varlık ve inovasyon merkezi olmaya hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda, sektör grupları İngiliz hükümetine stablecoinleri ve tokenlaştırmayı ABD-İngiltere Teknoloji Köprüsü'ne dahil etmesi için baskı yaptı. Bu köprü, yapay zeka, siber güvenlik, uzay, kuantum ve biyoteknolojinin yanı sıra dijital finans gibi alanlarda ileri teknolojilerde iş birliğini güçlendirmek için tasarlanmış ikili bir girişimdir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Hester Peirce daha önce ABD ve İngiltere'nin kripto firmalarının düzenleyicilerin gözetimi altında belirli faaliyetleri iki yıl boyunca gerçekleştirmesine izin vereceği bir "sınır ötesi test ortamı (cross-border sandbox) "önerdi.

Haberler.com - Kripto Para
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

