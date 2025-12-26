Haberler

ABD, Ukrayna'nın nükleer santralinde kripto madenciliği istiyor

ABD, Ukrayna'nın nükleer santralinde kripto madenciliği istiyor
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde kripto para madenciliği tesisi kurmak istediğini açıkladı.

Putin, iş dünyası liderleriyle yaptığı son toplantıda dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Rus haber ajansı Kommersant'ın haberine göre Putin, Washington'un Rusya ile süren müzakereler kapsamında Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'da kripto madenciliği operasyonları kurmayı teklif ettiğini söyledi.

Güneydoğu Ukrayna'da yer alan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın elektrik arzı ve şebeke istikrarı açısından kritik bir öneme sahip. Tesis, 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolünde bulunuyor ve barış görüşmelerinde sürekli bir çatışma noktası oluşturuyor.

TESİS İÇİN FARKLI SENARYOLAR MASADA

Santralin geleceğine ilişkin birbirinden farklı teklifler müzakere masasında yer alıyor. Kommersant'ın haberine göre Rusya, tesisin Ukrayna'yı dışarıda bırakacak şekilde ABD ile ortak yönetilmesini tartışıyor. BBC ise ABD'nin üç ülkenin eşit paylara sahip olacağı bir ortak işletme modeli önerdiğini aktardı.

Öte yandan Ukrayna, farklı bir formül ortaya koydu. Reuters'a göre Kiev, santralin ABD ve Ukrayna arasında yüzde 50-50 ortaklıkla işletilmesini teklif ediyor. Bu modelde Ukrayna üretilen elektriğin yarısını alırken, ABD geri kalan kısmı bağımsız olarak dağıtacak. Euronews'ın haberine göre Ukrayna, ABD'nin kendi payından bir kısmını Rusya'ya ayıracağını varsayıyor.

Zaporijya Santrali üzerindeki kontrol, güney Ukrayna için önemli bir elektrik kaynağının yönetimini belirliyor. Aynı zamanda bölgesel şebeke istikrarını ve ciddi güvenlik sonuçlarını da doğrudan etkiliyor. Santral konusunda henüz bir uzlaşıya varılamaması, önerilen kripto madenciliği operasyonlarının hayata geçip geçmeyeceğini belirsiz kılıyor.

ATEŞKES ÇABALARI YOĞUNLAŞIYOR

Rusya-Ukrayna çatışması dördüncü yılına girerken, ABD Başkanı Trump ateşkes ve barış anlaşması için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Müzakereler toprak tavizleri, güvenlik garantileri ve ekonomik düzenlemeler üzerine odaklanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada Ukrayna ve ABD'nin 20 maddelik bir barış anlaşmasına yaklaştığını belirtti. Putin de Rusya'nın taviz vermeye hazır olduğunu söyledi, ancak tartışmalı bir bölge olan Donbas konusundaki kararlı tutumunu sürdürdü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
