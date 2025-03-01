Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Geri adım atmıyor! Zelenskiy'den Trump'a rest
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kripto para liderleriyle bir araya gelerek sektöre olan desteğini pekiştirecek. Bu zirve, Trump'ın kripto paralara ve Blockchain teknolojisine olan yaklaşımını ve sektörle ilgili politikalarını ele alacak.

Başkan Donald Trump, kripto para sektörünü destekleme amacıyla 7 Mart'ta Beyaz Saray'da sektör liderleriyle bir araya gelecek. Bu tarihi toplantıda, kripto dünyasının önde gelen isimleri ve politika yapıcılar, dijital varlıkların geleceği üzerine stratejik diyaloglar yürütecekler. Beyaz Saray, bu zirve ile Trump yönetiminin kripto para sektörüne olan yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Beyaz Saray'da Kripto Devrimi: Trump'ın Yeni Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para ekosistemi ile ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Beyaz Saray, önümüzdeki hafta ilk resmi kripto para zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu hamle, Trump'ın dijital varlıklar konusundaki tutumunda yaşanan değişimin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 7 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıya kripto para sektörünün önde gelen kurucuları, üst düzey yöneticileri ve önemli yatırımcıları katılacak. Zirveye ayrıca Başkanın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu üyeleri de iştirak edecek.

Organizasyonun koordinasyonu Beyaz Saray'ın kripto danışmanı olarak görev yapan David Sacks tarafından sağlanırken, toplantıyı çalışma grubunun icra direktörü Bo Hines yönetecek. Trump, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kısa süre içinde dijital varlık politikaları konusunda tavsiyeler sunacak ve olası bir ulusal kripto para rezervi oluşturulmasını değerlendirecek özel bir çalışma grubu kurulması için bir kararname imzalamıştı.

Söz konusu çalışma grubunda Hazine ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin yanı sıra, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkilileri de yer alıyor.

Trump'ın kripto paralara yaklaşımı zaman içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Bir dönem kripto paraları "sahtekârlık" olarak nitelendiren Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında bu alanla ilgili düzenlemeleri hafifletme, sektörü denetleyecek olumlu bakış açısına sahip isimler atama, stabil kripto para altyapısını destekleme ve ülke için Bitcoin rezervi oluşturma gibi vaatlerde bulunmuştu.

Her ne kadar bu vaatlerin tümü henüz hayata geçirilmemiş olsa da mevcut yönetimin politikaları ve düzenlenecek zirve, FTX dijital varlık borsasının çöküşü ve benzeri skandalların ardından Biden döneminde benimsenen sıkı düzenleyici yaklaşımdan belirgin bir kopuş olarak görülüyor.

Trump, Beyaz Saray'a dönmeden önce bizzat bir memecoin tanıtımı yapmış ve oğullarının da dahil olduğu World Liberty Financial isimli projeye destek vererek kripto para piyasasına kişisel olarak adım atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, şeffaf bir düzenleyici çerçeve sağlamak, yenilikçiliği teşvik etmek ve ekonomik özgürlükleri korumak konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir." ifadelerine yer verildi.

Kripto para dünyasındaki bu gelişmeler, yeni yönetimin dijital varlıklar konusunda daha kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ediyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
img

Elon Musk'tan Trump'a tek cümlelik destek
img

Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
IMF, Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi sağlayacak

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar

Son Dakika Haberleri

title