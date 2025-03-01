ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Başkan Donald Trump, kripto para sektörünü destekleme amacıyla 7 Mart'ta Beyaz Saray'da sektör liderleriyle bir araya gelecek. Bu tarihi toplantıda, kripto dünyasının önde gelen isimleri ve politika yapıcılar, dijital varlıkların geleceği üzerine stratejik diyaloglar yürütecekler. Beyaz Saray, bu zirve ile Trump yönetiminin kripto para sektörüne olan yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Beyaz Saray'da Kripto Devrimi: Trump'ın Yeni Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para ekosistemi ile ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Beyaz Saray, önümüzdeki hafta ilk resmi kripto para zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu hamle, Trump'ın dijital varlıklar konusundaki tutumunda yaşanan değişimin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 7 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıya kripto para sektörünün önde gelen kurucuları, üst düzey yöneticileri ve önemli yatırımcıları katılacak. Zirveye ayrıca Başkanın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu üyeleri de iştirak edecek.

Organizasyonun koordinasyonu Beyaz Saray'ın kripto danışmanı olarak görev yapan David Sacks tarafından sağlanırken, toplantıyı çalışma grubunun icra direktörü Bo Hines yönetecek. Trump, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kısa süre içinde dijital varlık politikaları konusunda tavsiyeler sunacak ve olası bir ulusal kripto para rezervi oluşturulmasını değerlendirecek özel bir çalışma grubu kurulması için bir kararname imzalamıştı.

Söz konusu çalışma grubunda Hazine ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin yanı sıra, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkilileri de yer alıyor.

Trump'ın kripto paralara yaklaşımı zaman içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Bir dönem kripto paraları "sahtekârlık" olarak nitelendiren Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında bu alanla ilgili düzenlemeleri hafifletme, sektörü denetleyecek olumlu bakış açısına sahip isimler atama, stabil kripto para altyapısını destekleme ve ülke için Bitcoin rezervi oluşturma gibi vaatlerde bulunmuştu.

Her ne kadar bu vaatlerin tümü henüz hayata geçirilmemiş olsa da mevcut yönetimin politikaları ve düzenlenecek zirve, FTX dijital varlık borsasının çöküşü ve benzeri skandalların ardından Biden döneminde benimsenen sıkı düzenleyici yaklaşımdan belirgin bir kopuş olarak görülüyor.

Trump, Beyaz Saray'a dönmeden önce bizzat bir memecoin tanıtımı yapmış ve oğullarının da dahil olduğu World Liberty Financial isimli projeye destek vererek kripto para piyasasına kişisel olarak adım atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, şeffaf bir düzenleyici çerçeve sağlamak, yenilikçiliği teşvik etmek ve ekonomik özgürlükleri korumak konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir." ifadelerine yer verildi.

Kripto para dünyasındaki bu gelişmeler, yeni yönetimin dijital varlıklar konusunda daha kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ediyor.