Haberler

ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı

ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 635,2 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu rakam ocak ayı sonundan bu yana kaydedilen en büyük günlük çıkışa karşılık geldi. Bir önceki işlem gününde de 233,3 milyon dolarlık çıkış kaydedilmişti.

Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesi etrafında dalgalanmaya devam ettiği ortamda haftalık çıkışlar 841,2 milyon dolara ulaştı. ETF'ler yaklaşık 3,4 milyar dolarlık toplam girişle sonuçlanan altı haftalık kazanım serisinin ardından ilk kez net kayıp haftasına yöneldi.

BLACKROCK 285 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞLA LİSTEDE ZİRVEYE OTURDU

Çıkışlara BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu yaklaşık 285 milyon dolarla liderlik etti. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 177 milyon dolar, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ise 133,2 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Morgan Stanley'nin 8 Nisan'da piyasaya sürdüğü Bitcoin Trust ETF'si (MSBT) ise akıntıya karşı yüzmeye devam etti. Fon çarşamba günü sıfır çıkış kaydederken salı günü yaklaşık 6 milyon dolarlık giriş almıştı. MSBT lansmanından bu yana hiç çıkış kaydetmedi ve toplam yaklaşık 256 milyon dolar birikim sağladı.

ALTCOİN FONLARINDA SOLANA VE HYPERLİQUİD GİRİŞ ÇEKTİ

Negatif trend Ethereum ETF'lerine de yansıdı. Ethereum fonları 36,3 milyon dolarlık çıkış yaşarken haftalık çıkışlar yaklaşık 184 milyon dolara ulaştı.

Solana bağlantılı fonlar ise yaklaşık 6 milyon dolarlık girişle olumlu yönde ayrıştı. Haftalık bazda Solana fonlarına toplam 51,6 milyon dolar girdi. Salı günü işleme başlayan Hyperliquid (HYPE) bağlantılı fonlar ilk gününde 1,36 milyon dolarlık giriş çekti ve kümülatif net girişleri 2,52 milyon dolara taşıdı.

Dalgalanma Bitcoin'in nisan diplerinden yüzde 37 toparlandıktan sonra 200 günlük hareketli ortalaması olan 82.400 dolar civarında direnç testine girdiği döneme denk geldi. Analistler kar realizasyonu baskısı, yükselen gerçekleşmemiş kar marjları ve zayıflayan ABD spot talebinin momentumun sönmekte olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti

Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor