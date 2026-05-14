ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı

Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesi etrafında dalgalanmaya devam ettiği ortamda haftalık çıkışlar 841,2 milyon dolara ulaştı. ETF'ler yaklaşık 3,4 milyar dolarlık toplam girişle sonuçlanan altı haftalık kazanım serisinin ardından ilk kez net kayıp haftasına yöneldi.

BLACKROCK 285 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞLA LİSTEDE ZİRVEYE OTURDU

Çıkışlara BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu yaklaşık 285 milyon dolarla liderlik etti. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 177 milyon dolar, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ise 133,2 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Morgan Stanley'nin 8 Nisan'da piyasaya sürdüğü Bitcoin Trust ETF'si (MSBT) ise akıntıya karşı yüzmeye devam etti. Fon çarşamba günü sıfır çıkış kaydederken salı günü yaklaşık 6 milyon dolarlık giriş almıştı. MSBT lansmanından bu yana hiç çıkış kaydetmedi ve toplam yaklaşık 256 milyon dolar birikim sağladı.

ALTCOİN FONLARINDA SOLANA VE HYPERLİQUİD GİRİŞ ÇEKTİ

Negatif trend Ethereum ETF'lerine de yansıdı. Ethereum fonları 36,3 milyon dolarlık çıkış yaşarken haftalık çıkışlar yaklaşık 184 milyon dolara ulaştı.

Solana bağlantılı fonlar ise yaklaşık 6 milyon dolarlık girişle olumlu yönde ayrıştı. Haftalık bazda Solana fonlarına toplam 51,6 milyon dolar girdi. Salı günü işleme başlayan Hyperliquid (HYPE) bağlantılı fonlar ilk gününde 1,36 milyon dolarlık giriş çekti ve kümülatif net girişleri 2,52 milyon dolara taşıdı.

Dalgalanma Bitcoin'in nisan diplerinden yüzde 37 toparlandıktan sonra 200 günlük hareketli ortalaması olan 82.400 dolar civarında direnç testine girdiği döneme denk geldi. Analistler kar realizasyonu baskısı, yükselen gerçekleşmemiş kar marjları ve zayıflayan ABD spot talebinin momentumun sönmekte olduğuna işaret ettiğini belirtti.