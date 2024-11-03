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ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor

ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
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Haberler
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Amerika'daki başkanlık seçimlerinin yaklaşması, kripto para piyasalarında dalgalanma beklentilerini yükseltti. Analistler, seçimlerin kripto değerler üzerinde yaratabileceği etkileri ve potansiyel rekorları tartışıyor. Piyasaların, seçim sonuçları netleşene kadar volatil bir seyir izlemesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının belirsizliği, kripto para piyasalarında volatiliteyi tetikleyebileceği yönünde analizler sunuyor. FalconX'in araştırma şefi David Lawant, seçim sonuçlarının sıkı bir rekabet içermesi halinde piyasalarda dalgalanmaların artabileceğini belirtiyor. Bu durum, Bitcoin ve Solana gibi öne çıkan kripto paralar için yeni rekorlar anlamına gelebilir.

UZMANLAR 80 BİN DOLAR SEVİYESİNİ İŞARET EDİYOR

Kripto para piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte yeni bir hareketlilik dönemine girilmesi bekleniyor. FalconX'in araştırma direktörü David Lawant'ın kısa bir süre önce yayımladığı raporda, seçim sonuçlarının başa baş gitmesi durumunda, sonuçların açıklanma sürecinin uzayabileceği ve bunun piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği vurgulandı.

Nisan ayından bu yana belirgin bir yön bulamayan kripto para piyasaları için seçimlerin tamamlanması önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu dönemde Bitcoin, 53.991 dolar ile 73.149 dolar arasında geniş bir fiyat bandında işlem gördü. Lawant, altı aylık belirsizlik sürecinin ardından, piyasaların seçimlerle birlikte daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağı öngörüsünde bulundu.

TRUMP KAZANIRSA NYATIRIMCI PSİKOLOJİSİ OLUMLU ETKİLENİR

Piyasa uzmanları arasında, özellikle Donald Trump'ın olası bir zaferinin etkilerine ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor. Swyftx'in baş analisti Pav Hundal, Trump'ın kazanması durumunda yatırımcı psikolojisinin olumlu yönde etkilenebileceğini belirtti. Trump'ın sektöre yönelik somut vaatleri, bazı yatırımcılar tarafından piyasalar açısından avantaj olarak değerlendiriliyor.

Kripto para borsası Deribit'teki veriler, opsiyon yatırımcılarının seçim sonrası dönem için iyimser olduğunu gösteriyor. Kasım ayı sonunda vadesi dolacak Bitcoin opsiyon kontratlarında açık faiz, 80 bin dolar seviyesinde yoğunlaşmış durumda.

Lawant, Bitcoin'in yanı sıra Solana'nın da dikkat çekici bir potansiyel taşıdığını ifade etti. ETF işlemlerinden Bitcoin'in önemli kazanımlar elde edebileceğini belirten Lawant, Solana'nın güçlü altyapısının bu kripto parayı kârlı bir yatırım alternatifi haline getirdiğini vurguladı.

10T Holdings'in kurucusu Dan Tapiero ise seçimlerin piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını savunarak, başkanlık koltuğuna kimin oturacağından bağımsız olarak Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü. Tapiero, "Seçimler geçici, piyasa her zaman yükselecek." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Lawant, Ethereum'un mevcut tartışmalarda yeterince yer bulmadığına dikkat çekti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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