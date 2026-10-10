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ABD milyar dolarlık kriptonun peşinde

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ABD milyar dolarlık kriptonun peşinde
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koymayı hedeflediklerini söyledi. Açıklama, Tahran'ın finansal kaynaklarını kısıtlama planının parçası olarak geldi. İşlemin tamamlandığı henüz doğrulanmadı.

Bessent, Washington'da düzenlenen Newsmax etkinliğinde, söz konusu varlıklara aynı hafta içinde el koyabileceklerini belirtti. Varlıkların nerede tutulduğunu bildiklerini söyleyen Bakan, İran'ı ekonomik olarak tecrit etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Açıklamada hedef alınan kripto paraların türü, cüzdan adresleri veya ilgili borsalar paylaşılmadı. İşlemin stablecoin ihraççılarının müdahalesiyle mi yoksa başka bir yöntemle mi gerçekleştirileceği de netleşmedi.

1 MİLYAR DOLARIN KAPSAMI AÇIKLANMADI

Bessent'in sözleri, varlıkların ABD makamlarının kontrolüne geçtiğini gösteren bir sonuç duyurusu içermiyor. Bakan olası bir el koymadan söz ederken kesinleşmiş işlem takvimi veya uygulamanın hukuki ayrıntılarını açıklamadı.

Hedeflenen tutarın, daha önce duyurulan İran bağlantılı kripto işlemlerine ek olup olmadığı da belirtilmedi. Bu nedenle 1 milyar dolarlık rakam, geçmişte açıklanan el koyma ve dondurma tutarlarıyla birlikte yeni bir toplam oluşturmuyor.

İRAN'IN PETROL GELİRLERİ DE HEDEFTE

Kripto varlıklara yönelik hazırlık, Washington'ın İran'ın gelir kaynaklarına dönük daha geniş yaptırım kampanyası içinde yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 8 Ekim'de İran petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında kullanıldığını belirttiği 17 gemiyi yaptırım kapsamına aldı.

Bakanlık, bu gemilerin milyonlarca varil ürünü Güney ve Doğu Asya pazarlarına taşıdığını öne sürdü. Adımın, 24 Ağustos'ta duyurulan ve İran'ın ekonomik bağlantılarını sınırlandırmayı amaçlayan Operation Economic Outcast kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

Hazine Bakanlığı, İran adına kara para aklamayı veya yaptırımların aşılmasını kolaylaştıran kuruluşların ABD finans sistemine erişimini kaybedebileceği uyarısını yaptı. Kripto varlıklara ilişkin 1 milyar dolarlık planın hangi kişi ve kuruluşları kapsayacağı ise Bessent'in açıklamasında yer almadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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